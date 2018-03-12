На прилавки Татарстана поступили первые 20 тонн дагестанской баранины

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Дагестанские компании поставили в Татарстан первые 20 тонн баранины в рамках договоренностей, в ближайшее время ожидают поставку риса в таком же объеме. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

"Мы заключили соглашение с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Первая партия баранины - 20 тонн - поступила в Татарстан, сейчас мы попробуем реализовать, посмотрим, какой будет спрос. Первая партия риса - также 20 тонн - должна сегодня-завтра уже прийти из Дагестана", - пояснил он.

По его словам, если у татарстанских потребителей дагестанская продукция вызовет большой спрос, то регионы будут думать о расширении поставок. "Сейчас нужно понять, по какой стоимости мы можем реализовать рис и баранину. Посмотрим, если будет большой спрос, дальше продолжим сотрудничество и расширим объемы", - добавил министр.

Ранее врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов сообщил ТАСС, что дагестанские компании планируют начать поставки риса и баранины в Татарстан. По его словам, есть договоренность о поставках в год от 5 до 8 тыс. тонн риса и порядка 2 тыс. тонн баранины в год. В частности, баранину будут поставлять три предприятия, расположенные в Махачкале, Кизлярском и Ногайском районах Дагестана.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.