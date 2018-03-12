Путин: в ближайшие годы Россия выйдет в лидеры мирового агрорынка

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Россия в ближайшие годы должна стать одним из лидеров мирового агропромышленного рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

"Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров мирового агропромышленного рынка. Как вы может быть обратили внимание, я говорил в послании [Федеральному собранию], через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. То есть Россия станет нетто-экспортером продовольствия", - сказал Путин.

Как заявил президент, должен вырасти экспорт мясной продукции, товаров высокого передела. "Для этого необходима, в том числе современная инфраструктура и логистика, "расшивка" узких мест на железнодорожном транспорте, рост мощности морских портов, элеваторов, терминалов хранения продукции", - сказал Путин.

Он отметил необходимость развития поставок через регионы Дальнего Востока с выходами на перспективные рынки АТР, а также на Северо-Западе, в Азово-Черноморской бассейне.

Путин отметил, что сейчас Россия должна обратить внимание на повышение качества сельхозпродукции, повышение ее конкурентоспособности. Он напомнил, что по сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз.

По его словам, доходы от экспорта аграрной продукции уже на треть превышают поступления от экспорта вооружений. " Сегодня мы превышаем не треть: $28,8 млрд - это экспортная выручка АПК, а ОПК - $15,6 млрд", - сказал Путин.

Качество экспортируемой продукции

Президент России потребовал от Россельхознадзора внимательно следить за качеством экспортируемой сельскохозяйственной продукции.

"Прошу наши надзорные органы, и в первую очередь Россельхознадзор, внимательно заниматься вопросами безопасности и качества отечественных продуктов, поставляемых за рубеж, и вместе с Российским экспортным центром оказывать все необходимое содействие нашим производителям при выходе на новые рынки", - заявил он.

"Спрос на экологически чистые и качественные продукты питания в мире устойчиво растет, - констатировал глава государства. - При этом ведущие страны предъявляют жесткие требования по допуску товаров на свои рынки. Продукция должна проходить сертификацию, поддерживаться декларациями соответствия".

Президент также отметил необходимость сохранить механизмы поддержки экспортеров, уделив, в частности, особое внимание поддержке в логистике таких регионов, как Урал и Сибирь.

Поддержка развития селекции в АПК и малому сельскохозяйственному бизнесу

Президент России поручил правительству разобраться со сложностями при получении кредитов малыми предприятиями, занимающимися сельским хозяйством.

"В прошлом году был введен механизм льготного кредитования аграриев по ставке до 5%, в результате за год объем инвестиционных кредитов сельхозпредприятиям вырос в три раза", - констатировал глава государства.

Однако Путин обратил внимание на тот факт, что "малые предприниматели говорят о трудностях при получении льготных кредитов". "Прошу правительство проанализировать эту ситуацию, посмотреть, какие решения здесь необходимо предложить", - дал указание президент.

"Чтобы нарастить потенциал отечественного сельского хозяйства, нужно модернизировать действующие производства, стимулировать строительство новых, современных предприятий, повышать самообеспеченность по отдельным товарным позициям - таким как говядина, молоко, тепличные овощи, пищевые ингредиенты и кормовые добавки", - считает глава государства.

По его данным, "в прошлом году более 40% средств государственной поддержки - а это свыше 95 млрд рублей - было направлено на инвестиции в молочное и мясное скотоводство, тепличное овощеводство и садоводство, модернизацию техники и оборудования". "При этом мы дали больше возможностей субъектам Федерации определять приоритеты поддержки отрасли, объединили 26 государственных субъектов в одну единую субсидию, что также позволило ускорить доведение средств до конечного получателя", - напомнил Путин.

Он отдельно выделил тему развития селекции и генетики. "Еще одним ключевым направлением работы является развитие отечественной селекции и генетики - это вопрос нашей продовольственной безопасности и независимости", - подчеркнул президент.

По его мнению, "крайне важно обеспечить стратегическое партнерство науки и бизнеса в сельском хозяйстве, дать ход перспективным достижениям и научным изысканиями". "За последние два года поддержку государства получил 21 селекционный центр растениеводства и животноводства, в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства мы обязательно продолжим эту работу", - заверил Путин, отметив, что у России "замечательные традиции и замечательные специалисты" в этой сфере.

Кратный рост производства отдельных видов продукции

Президент России отметил кратный рост производства отдельных видов продукции по итогам 2017 года по сравнению с 2000 годом. Путин подчеркнул, что в целом объем сельхозпроизводства растет пять лет подряд. "При этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд - хочу на это обратить внимание - с 2005 года. То есть, не только в условиях прикрытия внутренних рынков от внешних конкурентов в связи с известными событиями", - добавил он.

Путин напомнил, что в 2017 году рост сельхозпроизводства составил 2,4%, а по сравнению с 2000 годом объем роста сельхозпродукции вырос почти в два раза, кратно выросло производство зерновых, сахарной свеклы.

Президент добавил, что урожай зерновых в 2017 году составил 135,4 млн т, "что, конечно, удивительный результат - это ровно в два раза больше, чем в 2000 году", когда было собрано 65,4 млн т. По его словам, по сравнению с 2000 годом сбор сахарной свеклы и подсолнечника в 2017 году вырос в три раза, сои и рапса - в 10 раз.

Путин подчеркнул, что усилиями всех сельхозпроизводителей российский АПК за последние годы кардинально изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей российской экономики. "Когда-то это невозможно было представить. Говорю - и ушам своим не верю. Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве - но это, слава богу, в прошлом", - сказал глава государства.

Путин отметил, что "для благополучия России, ее движения вперед очень важны профессионализм, инициативность (аграриев) и стремление добиваться еще больших результатов".

Развитие частного фермерского сегмента АПК

Президент пообещал, что правительство продолжит поддержку частных фермерских хозяйств.

"Мы будем и дальше создавать условия для роста занятости людей на селе, для повышения их доходов, решать вопросы обеспечения фермерских хозяйств землей, доступными финансовыми ресурсами, повышать их экономическую устойчивость, - сказал российский лидер. - Что касается доступа к ресурсам, то договорились о том, что объединение, которое поддерживает малые и средние предприятия (Корпорация МСП), она под свои обязательства будет помогать фермерам брать соответствующие кредиты".

Путин отметил, что фермерские хозяйства должны играть все более заметную роль на внутреннем рынке. По его данным, за 17 лет их доля в выпуске сельхозпродукции выросла в четыре раза. "Это замечательный показатель, а объем производства увеличился на порядок. По-сути, в России формируется целый класс фермеров, которые четко знают, какая продукция нужна потребителям, знают как работать на земле и как добиваться успеха. Энергию, инициативность таких людей обязательно нужно поддержать, максимально снимать все барьеры для выхода их продукции на рынок", - отметил Путин.

Он добавил, что с помощью грантов за последние 6 лет были созданы 18 тысяч фермерских хозяйств, поддержаны 5 тысяч семейных животноводческих ферм, 426 сельхозкооперативов.

Выделение фермерам земель вне тендеров

Путин пообещал вернуться к практике выделения фермерам земель вне тендеров.

"Остро вопрос стоит с землей после изменения закона, в рамках которого предоставляется земля для фермеров. Как мне сказали, пару лет назад было изъято положение, согласно которому земля предоставляется фермерам вне тендерных процедур в том случае, если нет других заявок от фермеров, или начинается тендер, если есть заявка от другого фермера. Сделано это было потому что были злоупотребления с использованием сельхозземель, - напомнил он , выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. - Договорились с министром сельского хозяйства, у него такое поручение есть: мы вернемся к норме, которая была зафиксирована о выделении земель фермерам ранее, мы вернем это положение".

Президент подчеркнул, что должны быть внесены изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей вне тендерных процедур. "Она [земля] должна будет использоваться исключительно по сельхозназначению. Продумаем, как сделать так, чтобы здесь не было никаких манипуляций. Я исхожу из того, что льготное предоставление земли фермерам вполне оправдано", - заявил он.

Путин отметил также, что важно поддержать кооперацию малых производителей, что позволит им эффективнее сотрудничать с торговыми сетями, снижать издержки, повышать качество своей продукции. Глава государства указал, что рассчитывает на поддержку региональных властей в защите своих фермеров от недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний и любых форм давления.

Развитие производства малогабаритной сельхозтехники

Минсельхоз занимается вопросом формирования линейки заявок для производителей отечественной малогабаритной селекционной техники, сообщил Путин.

"Что касается селекционной техники, там действительно еще далеко не полная линейка", - сказал глава государства во время общения с фермерами в ФГБНУ "Национальный центр зерна имени Лукьяненко". "Отдельное оборудование производится, но его маловато,<...>поэтому будем развивать [эту сферу]", - пообещал он. "Минсельхоз уже занимается, создается линейка заявок", - уточнил Путин.

Президент также отметил, что "за последние годы у нас в области сельхозмашиностроения большой шаг вперед сделан". "Я уж не говорю про "Ростсельмаш", который является лидером, но есть и другие эффективные предприятия, и сегодня качество этой техники не уступает мировым стандартам", - заметил Путин, отвечая на замечание фермера о том, что в основном малогабаритная техника в сельском хозяйстве производится за рубежом.

Система залога участков сельхозназначения

Президент поддержал идею развития системы передачи в залог земель сельхозназначения под кредиты для аграриев, однако предупредил, что делать это нужно аккуратно.

"Что касается использования земли [сельхозназначения] как залога для получения кредитов - тоже можно и нужно это делать, банки пока не могут воспользоваться этим инструментом", - заявил он.

"Но есть и опасность, что в банки попадет это [земля], а потом станет предметом всяких спекуляций, - заметил глава государства. - Вы сами над этим подумайте, здесь нужно подойти аккуратно".Путин отметил, что хотел бы, чтобы инструментарий поддержки кредитования аграриев развивался, "но здесь есть и такая опасная сторона дела, нужно внимательно к этому подойти". "Как бы здесь только нам ни создать дополнительных проблем типа обманутых дольщиков - вот о чем речь", - пояснил он. Президент также отметил необходимость "доработать и запустить" механизм, предусматривающий гарантии по кредитам аграриев, которые могла бы давать Корпорация по развитию малого и среднего бизнеса.

Говоря о штрафах за неиспользуемые участки земель сельхозназначения, предложения о повышении которых высказывались на форуме, Путин напомнил, что уже принято решение о том, что размер таких штрафов может быть увеличен с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости. По словам главы государства, необходимо провести инвентаризацию земель, чтобы наладить их нормальный оборот. "Много земли получено, но по прямому назначению не используется", - констатировал он.

Путин также отметил важность создания в регионах информационных центров для аграриев, которые помогли бы им развивать свой бизнес.

Поддержка в деле кооперации

Путин пообещал российским фермерам поддержку в деле кооперации, чтобы выходить на рынок крупных торговый сетей. В ходе посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко президент пообщался с фермерами и работниками предприятия. Один из участников беседы - фермер, занимающийся животноводством, - рассказал президенту о проблемах, с которыми сталкиваются порядка 2 млн малых сельхозтоваропроизводителей.

"Они вне закона, не попадают на цивилизованный рынок. Торговым сетям их малые партии не интересны, а другого рынка сбыта нет", - сказал этот фермер. Региональные власти, по его словам, предпринимают попытки оказать помощь путем организации ярмарок выходного дня, но этого недостаточно.

"Кооперацию создавать нужно. С регионального уровня нужна поддержка. Мы готовы будем поддержать и с федерального соответствующим субсидированием, собственно, как мы и делаем", - сказал президент. Путин напомнил, что на поддержку малых форм предпринимательства регионы должны направлять минимум 20% от поступающих средств.

"За этим просто нужно внимательно следить. Но обязательно соответствующие команды дам и правительству, и правоохранительным органам, прежде всего прокуратуре, антимонопольной службе, что внимательно наблюдали - соблюдается эта норма или не соблюдается", - сказал Путин. Кроме того, он рассказал, что на повестке дня стоит вопрос, связанный с предоставлением малому предпринимательству кредитов по ставке в шесть процентов "не под залог, а под гарантии объединения малого и среднего предпринимательства". "Мы сейчас этот вопрос прорабатываем, думаю, что мы запустим этот механизм", - сказал президент.