Путин посетил селекционную теплицу Национального центра зерна

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел селекционную теплицу Национального центра зерна (НЦЗ) имени Павла Лукьяненко. Главу государства сопровождали его помощник Андрей Белоусов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.

Сотрудники центра рассказали о том, как происходит процесс селекции новых гибридов зерновых на примере гибрида тритикале, продемонстрировали образцы уже выведенных сортов пшеницы, ячменя, полбы, кукурузы, гороха, тритикале, конопли и др.

Отдельно Путин поинтересовался, для чего используется тритикале - гибрид пшеницы и ржи. Сотрудница центра рассказала, что в основном он идет для кормов, однако исследователи центра вывели сорт, который может употребляться и в продовольствии, в частности для хлебопечения.

Национальный центр зерна (НЦЗ) имени Павла Лукьяненко был основан в 1956 году на базе существовавшей еще с 1914 года исследовательской селекционной станции. Основными направлениями деятельности Национального центра зерна является селекция пшеницы, ячменя кукурузы, гороха, конопли, многолетних трав; первичное и промышленное семеноводство; технология и биохимия зерна; биотехнология и молекулярная биология; защита растений; разработка научных основ ресурсопочвосберегающих систем земледелия, агроэкологических принципов воспроизводства естественного плодородия почв; технология возделывания зерновых культур.

Центр за годы своей деятельности создал более 400 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В Госреестр РФ на 2017 год внесено 165 сортов и гибридов селекции института, в том числе 74 сорта озимой мягкой пшеницы, 17 озимого и ярового ячменя, 48 гибридов кукурузы и 5 сортов конопли, не содержащей наркотического вещества. Получено 165 патентов на селекционные достижения.

В Краснодарском крае озимой пшеницей и озимым ячменем, созданными в НЦЗ, ежегодно засевается 98-99% посевных площадей. В Ставропольском крае этот показатель составляет 62%, в Ростовской области - 40%.

Продукция центра широко возделывается не только в РФ, но и в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Армении, на Украине, в Молдавии, Белоруссии, Турции - в общей сложности на более чем 5 млн га.