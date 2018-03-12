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ЦРПТ готов с участниками рынка проработать систему маркировки пивной продукции

Экономика и бизнес
12 марта, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В ЦРПТ подчеркнули, что такое цифровое решение позволит снизить затраты для бизнеса на всех этапах и снять основную озабоченность участников рынка

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), реализующий систему маркировки и прослеживаемости в РФ и создающий концепцию маркировки для Евразийского экономического союза, выразил готовность совместно с участниками рынка пивной продукции проработать систему цифровой маркировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ЦРПТ, комментируя возможное введение маркировки для пивоваренной продукции.

"Центр развития перспективных технологий готов совместно с участниками рынка проработать использование системы, построенной на цифровой технологии с нанесением кода DataMatrix и позволяющей в дальнейшем максимально быстро и удобно подключать к ней другие товарные группы", - заявили в пресс-службе.

В ЦРПТ подчеркнули, что такое цифровое решение позволит снизить затраты для бизнеса на всех этапах и снять основную озабоченность участников рынка.

Ранее ряд СМИ сообщили, что кабмин РФ поручил Минфину представить предложения по введению маркировки и лицензирования производства и оборота пивоваренной продукции, сидра и медовухи.

О системе маркировки товаров

С января 2018 года аналогичная цифровая система ЦРПТ внедряется в проекте по маркировке табака, ранее были начаты эксперименты по маркировке лекарств и древесины. В рамках пилотного проекта по маркировке табака используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

По первичным документам осуществляется автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.

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