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СМИ: Турция может выдать России разрешение на небольшие поставки мяса

Экономика и бизнес
12 марта, 17:21 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 12, марта. /ТАСС

Турецкий министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Ахмет Эшреф Факыбаба считает, что у Анкары нет серьезной потребности в мясе

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АНКАРА, 12 марта. /ТАСС/. Турция может выдать разрешение России на импорт мяса, однако поставки в этом случае будут в небольших объемах. Об этом, как сообщила в понедельник газета Sozcu, заявил министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф Факыбаба.

"У Турции нет серьезной потребности в мясе, однако порой случается так, что по политическим причинам мы вынуждены импортировать что-то из тех стран, куда мы сами экспортируем какие-либо товары. Однако даже если такие поставки будут, то они будут осуществляться не в больших объемах, а в маленьких", - сказал он.

Интервью

Александр Ткачев

Александр Ткачев: российские мясо и молоко могут появиться на турецком и китайском рынках

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Ранее в понедельник министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил в интервью ТАСС о том, что Турция может "в ближайшее время принять решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции".

Ткачев добавил, что Россельхознадзор постоянно находится на связи со своими турецкими коллегами по этому вопросу и выразил надежду, что скоро данная российская продукция поступит на рынок Турции и будет "по достоинству оценена потребителями".

В целом, по словам Ткачева, сотрудничество России с Турцией демонстрирует позитивную динамику. По итогам 2017 года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами увеличился на 21% по сравнению с 2016 годом и достиг порядка 2,8 млрд долл.

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