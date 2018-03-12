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Более 140 км водопроводных линий нужно заменить в Алагирском районе Северной Осетии

Экономика и бизнес
12 марта, 17:17 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, марта. /ТАСС

По словам Вячеслава Битарова, руководство района и коммунальное предприятие должны быть в постоянном контакте со специалистами Роспотребнадзора

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Реконструкция водопроводных линий протяженностью более 140 км сможет решить проблему изношенности системы в Алагирском районе Северной Осетии, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Только за счет масштабной реконструкции сетевого хозяйства можно изменить ситуацию, а это требует времени и больших средств. По предварительным подсчетам, речь идет о реконструкции водопроводных линий на 13 улицах города Алагир протяженностью 18 км. Примерно такой же объем работ нужно провести в семи селах района", - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров провел выездное совещание в Алагирском районе для определения направления системы водоснабжения, так как жители населенных пунктов жалуются на нехватку воды и ее качество. Износ ныне существующих сетей в районе составляет около 90%. Коммунальные службы постоянно занимаются устранением утечек.

По поручению Битарова также актуализируют схему водоснабжения Алагира, которая заметно устарела. Проводимые в последние годы работы по реконструкции водоводов не отражались в документах и не всегда основывались на квалифицированных расчетах. Глава республики поручил подключить к данному вопросу гидрогеологов и гидравликов. Специалисты должны провести мониторинг водопроводных сетей и источников водоснабжения, чтобы получить заключение по необходимому дебету воды и рекомендации по корректировке действующей системы водоснабжения.

"Нужно в постоянном режиме контролировать качество питьевой воды, чтобы исключить ситуации с отравлением людей, подобные той, которая произошла в 2015 году в Алагире. Руководство района, коммунальное предприятие должны быть в постоянном контакте со специалистами Роспотребнадзора. Важно делать постоянные отборы воды для лабораторных исследований в контрольных точках", - отметил Битаров.

В июне 2015 года с признаками кишечного отравления в Алагирском районе был госпитализирован 461 человек, из них 269 - дети. Причиной стало употребление зараженной воды.

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