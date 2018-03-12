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Путин потребовал ускорить работу по приведению местных дорог в нормативное состояние

Экономика и бизнес
12 марта, 17:29 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

По словам президента РФ, к началу 2019 года планируется привести к нормативному состоянию 50,6% местных дорог

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КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить работу по приведению местных дорог в нормативное состояние.

"Здесь [в вопросе приведения местных дорог в нормативное состояние] нам нужно будет с регионами отдельно это проработать и с правительством, - отметил он на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. - Обратим на это обязательно внимание дополнительно".

По словам главы государства, на январь 2019 года планируется привести к нормативному состоянию 50,6% местных дорог, а к 1 января 2020 года - 52,6%. Сейчас же этот показатель составляет 48,6%. "Рост слишком маленький, это нужно будет с правительством отдельно говорить, - оценил эти планы Путин. - Но рост на 4% - маловато".

Глава государства напомнил, что с 2003 года в РФ действует федеральная программа по развитию села. "Она, безусловно, будет продолжена", - заверил Путин. По его словам, необходимо набрать опережающие темпы в развитии инфраструктуры села, в том числе обеспечить "шаговую доступность" медицины, построить и оснастить новым оборудованием сельские школы и дома культуры. "Будем повышать уровень газификации сел и их снабжение качественной питьевой водой", - добавил глава государства.

По его словам, нужно обеспечить более тесную интеграцию сельских территорий в общее пространство страны, для этого необходимо ускорить развитие сети телекоммуникаций, улучшить состояние автодорог. "Все это - приоритеты системной работы на предстоящие годы", - отметил Путин. "Нужно сделать жизнь на селе комфортной и привлекательной, запустить процесс постоянных изменений к лучшему, которые будут чувствовать люди, каждый человек, - подчеркнул президент. - Только создав все необходимые условия для повышения качества жизни, для самореализации людей, мы обеспечим устойчивое развитие российского села, его уверенное и процветающее будущее".

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