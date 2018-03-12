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В КБР запустят крупное предприятие по убою скота до конца 2018 года

Экономика и бизнес
12 марта, 17:30 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

Стоимость проекта оценивается в 212 млн рублей

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КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Новое предприятие по убою скота планируется запустить в Кабардино-Балкарии до конца года, сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей первый зампред правительства - министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров.

"Мы планируем, что фактически во второй половине года выйдем на полную мощность. 20 голов рогатого скота будут забивать в смену, полная мощность переработки данного предприятия составит порядка 5 тонн в сутки", - сказал Говоров.

Министр уточнил, что сейчас объект завершен более чем на 90%, однако перед выходом на полную мощность необходимо провести пуско-наладочные работы. Он рассказал, что, помимо цеха убоя, будут мощности для охлаждения и первичной переработки мяса, в будущем возможно строительство линий для более глубокой переработки и увеличить мощности для хранения мяса.

"Это первый подобный проект, который реализуется в регионе в последнее время. Это очень важно для развития региона - производить собственный убой скота. Продукцию планируется реализовывать не только внутри региона, это будет продукция с большей конкурентоспособностью, большей суммой рентабельности", - отметил собеседник.

По данным минсельхоза КБР, сейчас прорабатывается вопрос о выделении ему средств господдержки, что позволит компенсировать инвестору проекта 20% затрат. Скот планируется закупать у местного населения, у инвестора в планах строительство откормочной площадки, где будет содержаться молодняк для убоя. На официальном портале корпорации развития Кабардино-Балкарии обозначено, что стоимость проекта оценивается в 212 млн рублей.

За прошлый год в КБР произведено 105,6 тыс. тонн мяса (100,2% к уровню предыдущего года). Объем произведенной предприятиями АПК продукции в целом оценивается в 46,2 млрд рублей (103% к уровню предыдущего года).

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