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В минсельхозе Дагестана призывают бороться с саранчой на федеральном уровне

Экономика и бизнес
12 марта, 17:44 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

Финансирование мероприятий по борьбе с саранчой составит 15 млн рублей в 2018 году

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© Марк Ольшанский/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Федеральный бюджет должен участвовать в финансировании борьбы с распространением саранчи в Дагестане, Калмыкии и Ставропольском крае, считает врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов. Об этом он сказал корреспондент ТАСС в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

"Надо к этому более глобально отнестись на федеральном уровне, потому что наши земли, земли Ставропольского края и Калмыкии - это почти одна территория, где эта саранча размножается. Поэтому мы написали в Минсельхоз РФ, чтобы на федеральном уровне выделили средства и глобально почистили эти места, где каждый год бывают такие вспышки", - сказал собеседник агентства.

Абасов добавил, что в 2018 году финансирование мероприятий по борьбе с саранчой составит 15 млн рублей. По его словам, в этом году очаги распространения саранчи обработают своевременно.

"В прошлом году мы спохватились чуть поздно и выделили из резервного фонда определенные средства, нанесен был определенный ущерб. В этом году уже заложили 15 млн в бюджет Минсельхоза, уже объявили тендер. Думаю, в этом месяце мы уже определим подрядчиков", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в республике на эти цели выделили 7,5 млн рублей. По данным минсельхоза Дагестана, в 2017 году с применением наземной техники и авиации обработали 97,7 тыс. га земель средствами против саранчовых вредителей, при этом более 20 тыс. га прибрежной природоохранной зоны Каспийского моря не обрабатывались. В июне прошлого года из-за нашествия саранчи режим чрезвычайной ситуации был введен в четырех районах Дагестана, зараженная саранчовыми вредителями площадь составляла около 100 тыс. га.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации из более чем 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий, представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития российского АПК, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.

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