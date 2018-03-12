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Путин передаст королю Саудовской Аравии благодарность российских сельхозпроизводителей

Экономика и бизнес
12 марта, 17:46 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

На Всероссийском форуме сельхозпроизводителей руководитель компании "Мираторг" Виктор Линник отметил поддержку государства в части доступа на рынок Саудовской Аравии российским производителям говядины

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КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал передать королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду, что отечественные аграрии рады поставлять говядину в его страну.

"Я обязательно передам королю Саудовской Аравии ваши аплодисменты и радость", - пообещал глава государства.

На Всероссийском форуме сельхозпроизводителей руководитель компании "Мираторг" Виктор Линник отметил поддержку государства в части доступа на рынок Саудовской Аравии российским производителям говядины.

"Совместно с Россельхознадзором мы потратили около трех лет, чтобы получить доступ на рынок Саудовской Аравии. На техническом уровне были проведены многократные переговоры. Но финально, после Вашей встречи с королем Саудовском Аравии, через два месяца мы получили доступ [на рынок Саудовской Аравии], и сейчас начали поставки российской говядины на рынок Саудовской Аравии", - сказал он. По мнению Линника, рынок Саудовской Аравии - "самый лучший рынок с точки зрения экономики и объемов из всех стран Персидского залива". Эти слова были встречены аплодисментами участников форума.

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