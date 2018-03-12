Путин считает возможным дополнить функции Минсельхоза созданием ветеринарной службы

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Функции Минсельхоза можно расширить за счет создания в его структуре единой ветеринарной службы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

"По поводу ветеринарной службы. Согласен с вами. Думаю, что действительно время настало, чтобы наделить Минсельхоз дополнительными полномочиями и создать стройную систему, которая в этом направлении бы системно работала. Почему? Ну и для внутреннего, конечно, нашего потребления, но не менее важно для работы на внешних рынках", - сказал Путин.

Он отметил, что качество продукции является крайне важным фактором при экспорте на рынки азиатских стран. По его словам, есть вопросы, "требующие дополнительного внимания", также при экспорте зерна."Над всеми этими вопросами мы должны поработать",- сказал президент.

Он заявил о необходимости развивать систему поддержки экспорта и продвижения аграрной продукции на зарубежных рынках. "Сельхозатташе [при диппредставительствах РФ] у нас есть. Надо развивать эту систему. Я знаю, что в европейских странам они сидят более-менее бесполезно. А там, где рынки открываются, где нужно работать, таких людей недостаточно. Принято решение расширить эту систему на 14 стран, прежде всего, на те страны, которые представляют для наших сельхозпроизводителей особый интерес", - сказал Путин.