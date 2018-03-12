"Нафтогаз": сумма иска Украины к РФ по активам в Крыму достигает $8 млрд

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Сумма иска Украины к РФ по крымским активам с учетом процентов достигает $8 млрд. Об этом сообщил в понедельник главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Иск о компенсации ущерба. Что возникнет при возврате этих активов - это отдельный вопрос. Ответчик - государство РФ. 5 млрд (долларов - прим. ТАСС) было без процентов, 8 - с ожидаемыми процентами", - написал он в Facebook.

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с требованием к российской стороне возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. Изначальная сумма иска составляла более $5 млрд.

В перечень оцененного имущества входят производственные активы дочерней компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище в Крыму, а также активы других дочерних компаний "Нафтогаза". Украина ожидает, что суд вынесет решение до конца 2018 года. Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе "Нафтогаз" привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая ранее представляла интересы инвесторов компании ЮКОС. Всего украинские компании и предприниматели подали восемь исков по защите инвестиций в Крыму. Помимо "Нафтогаза" в их числе "Укрнафта", Ощадбанк, "Лугзор", "Стабил", "Эверест", Приватбанк и бизнесмен Игорь Коломойский.

Слушание дела в Гааге по иску компании "Нафтогаз Украины" к РФ, которая требует возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму, ожидается в конце мая 2018 года.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.