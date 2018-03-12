Кондратьев: получение земли без торгов позволит фермерам конкурировать с агрохолдингами

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Возможность получать земельные участки без торгов даст российским фермерам возможность конкурировать на рынке с крупными агрохолдингами, рассказал ТАСС губернатор Краснодарского края - одного из основных аграрных регионов РФ, Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре пообещал вернуться к практике выделения фермерам земель вне тендеров. Президент подчеркнул, что также в законодательство должны быть внесены изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей вне тендерных процедур. Глава государства указал, что рассчитывает на поддержку региональных властей в защите своих фермеров от недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний и любых форм давления.

"Мы благодарны президенту за поддержку нашей инициативы о выделении фермерам земли без торгов на четыре года. Фермеры просили об этом на протяжении нескольких лет, потому что сейчас им практически невозможно конкурировать с агрохолдингами. И выделение участков вне конкурса для аграриев - единственная возможность работать и развиваться. Это серьезный шаг", - сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что для Краснодарского края "это очень важное решение".

"Мы также надеемся, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о налогообложении, в частности о ставке налогов на сельхозземли", - добавил глава региона.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11 - 12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.