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В Кисловодске до конца года отремонтируют 28 дорог за 250 млн рублей

Экономика и бизнес
12 марта, 18:10 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 12, марта. /ТАСС

График ремонта опубликуют на интернет-портале администрации Кисловодска

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КИСЛОВОДСК, 12 марта. /ТАСС/. В Кисловодске в 2018 году планируется отремонтировать дороги на 28 улицах за 250 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в городской администрации.

"Проведено обследование, с учетом пожеланий жителей сформирован предварительный перечень из 28 улиц. Всего в этом году планируется выделить на ремонт дорог около 250 млн рублей", - сказал ТАСС глава города Александр Курбатов.

В администрации отмечают, что в предварительный перечень вошли не только дороги в центре, но и в отдаленных районах. Приоритет при выборе также отдавался дорогам с движением общественного транспорта и тем участкам улиц, которые требуют текущего, а не капитального объема ремонта. В число первых вошли улицы Белоглинская, Богдана Хмельницкого (включая обустройство перекрестка с пр. Ленина), Велинградская, Героев Медиков и Зеленая.

"После окончательного утверждения перечня дорог график ремонта будет опубликован на интернет-портале администрации Кисловодска", - сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог будут также направляться средства курортного сбора, взимать который с отдыхающих начнут уже в мае. В частности, средства курортного сбора решено направить в 2018 году на благоустройство перекрестка улиц Кирова и Желябова.

В 2017 году в Кисловодске отремонтировали 29 городских улиц, всего затрачено 240 млн рублей. Также Кисловодск стал одним из победителей краевого конкурса по благоустройству общественных территорий, в рамках которого построено 7 спортивно-игровых дворовых площадок и реконструирована улица Коминтерна, расположенная в исторической части города. На эти цели из консолидированного бюджета направили более 40 млн рублей.

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