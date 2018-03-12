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Финалист конкурса "Лидеры России" назначен операционным директором компании "Стан"

Экономика и бизнес
12 марта, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В обязанности Михаила Ферафонтова входит повышение операционной эффективности бизнеса, отметили в компании

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Финалист конкурса для руководителей нового поколения "Лидеры России" Михаил Ферафонтов назначен операционным директором станкостроительной компании "Стан", говорится в сообщении компании.

"Основными обязанностями Ферафонтова на новой должности являются повышение операционной эффективности бизнеса: снижение издержек, повышение производительности труда, оптимизация бизнес-процессов, руководство и контроль работы функциональных подразделений", - отмечается в сообщении.

СПЕЦПРОЕКТ

Кто и для чего стал участником конкурса "Лидеры России"

Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Он проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Ключевая цель конкурса - "выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных управленцев со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций".

По итогам конкурса 45 участников получили новые назначения, в том числе в администрации президента РФ, федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных и частных корпорациях.

"Стан" - крупнейшая российская интегрированная компания в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования. На долю компании приходится свыше 50% выпускаемых в России металлообрабатывающих станков.

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