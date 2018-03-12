Аграрии Волгоградской области получили вдвое больше льготных кредитов в 2017 году

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Аграрии Волгоградской области получили вдвое больше льготных кредитов, чем в прошлом году - 4 млрд рублей против 2 млрд рублей в 2017 году. Об этом в понедельник на всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава комитета сельского хозяйства Волгоградской области (облсельхоза) Василий Иванов.

"Очень серьезно отработали тему льготного кредитования. На данный момент только оборотных кредитов на весенне-полевые работы, одобренные Минсельхозом РФ, в размере 4 млрд рублей уже перечислено на счета волгоградским аграриям. В прошлом году таких оборотных кредитов наши сельхозпроизводители получили на сумму 2 млрд рублей", - сказал Иванов.

По данным облсельхоза, оборотные или, как их еще называют, короткие кредиты, агрохозяйства, сельхозорганизации и фермеры используют для приобретения семян, удобрений, ГСМ, ремонт и закупку сельхозтехники перед весенними полевыми работами.

"Также в этом году на месяц раньше, чем в обычные сроки, аграрии получили несвязанную поддержку в размере 630 млн рублей - это на уровне прошлого года", - отметил глава облсельхоза. Что касается кратковременных морозов, которые сегодня установились на территории Волгоградского региона, Иванов уточнил, что "по большому счету, свой определенный вред это нанесет, но это не совсем гибельно для наших посевов - в основном они находятся сейчас под снежным покровом".

По данным регионального комитета сельского хозяйства, в 2017 году собрали рекордный за последние 40 лет урожай зерна - 5,6 млн тонн. В 2016 году собрали 4,5 млн тонн, под урожай 2018 года озимыми засеяно 1,4 млн га, что на уровне прошлого года. Планируется, что с учетом весенней полевой кампании общая посевная площадь зерновых культур составит более 3 млн гектаров.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.