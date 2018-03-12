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Путин обсудил с врио губернатора Омской области Бурковым вопросы развития региона

Экономика и бизнес
12 марта, 18:32 дата обновления: 12 марта, 19:36 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

Во время встречи президент и глава региона также затронули проблемы в сфере здравоохранения

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© Алексей Никольский/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александром Бурковым. Беседа состоялась в Краснодаре, где глава государства находится с рабочей поездкой для участия в работе Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

Во время встречи президент и руководитель региона обсудили текущие вопросы социально-экономического развития Омской области, в частности, проблематику сферы оказания медицинских услуг населению.

"Мы обсуждали с президентом вопросы развития омских сфер здравоохранения и образования. В частности, из резервного фонда нам [будет] выделено дополнительно 369 млн рублей на реконструкцию двух детских садов и 17 школ. А также будет оказана поддержка по завершению строительства поликлиники на 1 тыс. посещений в смену на Левобережье и приобретению ангиографической установки стоимостью 100 млн рублей, позволяющей выполнять полный спектр сосудистых процедур", - уточнил ТАСС Бурков.

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