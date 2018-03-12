Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Псковскую область предложили сделать пилотной площадкой для выпуска медоборудования

Экономика и бизнес
12 марта, 18:37 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 12, марта. /ТАСС

Ранее регион выпустил первые опытные отечественные образцы медтехники для ранней диагностики онкологических заболеваний

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПСКОВ, 12 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил сделать регион пилотной площадкой для выпуска высокотехнологичного медоборудования. Об этом он сообщил в ходе посещения в понедельник псковского завода аппаратуры дальней связи (АДС).

"Михаил Ведерников дал поручение профильным комитетам подготовить письмо на имя заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец с тем, чтобы с Министерством здравоохранения проработать вопрос потребности российского рынка в подобных медицинских изделиях, предложить Псковскую область в качестве пилотной площадки по выпуску высокотехнологичного медоборудования и в дальнейшем наладить его выпуск в регионе", - сообщили в пресс-службе региона.

К освоению производства изделий медицинской техники завод АДС приступил в 2015 году в рамках программы по импортозамещению. Тогда изготовили первый образец передвижной стойки для эндоскопических приборов. Сейчас российские медучреждения закупают подобную технику в Японии по цене 250 тыс. рублей. Завод АДС готов поставлять такое оборудование по цене 150 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, предприятие выпустило первые опытные отечественные образцы медтехники для ранней диагностики онкологических заболеваний. В частности, передвижную стойку для эндоскопии, модуль бесперебойного электропитания медицинских приборов, установку водоподготовки с тонкой антибактериальной очисткой, а также моечно-дезинфицирующую машину "Пскова" для автоматической обработки гибких эндоскопов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Псковская область
Персоны
Ведерников, Михаил Юрьевич
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
2
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
3
Умер Олег Табаков
4
Биография Олега Табакова
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"
7
"Величайший актер современности": не стало Олега Табакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама