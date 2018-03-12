Псковскую область предложили сделать пилотной площадкой для выпуска медоборудования

ПСКОВ, 12 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил сделать регион пилотной площадкой для выпуска высокотехнологичного медоборудования. Об этом он сообщил в ходе посещения в понедельник псковского завода аппаратуры дальней связи (АДС).

"Михаил Ведерников дал поручение профильным комитетам подготовить письмо на имя заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец с тем, чтобы с Министерством здравоохранения проработать вопрос потребности российского рынка в подобных медицинских изделиях, предложить Псковскую область в качестве пилотной площадки по выпуску высокотехнологичного медоборудования и в дальнейшем наладить его выпуск в регионе", - сообщили в пресс-службе региона.

К освоению производства изделий медицинской техники завод АДС приступил в 2015 году в рамках программы по импортозамещению. Тогда изготовили первый образец передвижной стойки для эндоскопических приборов. Сейчас российские медучреждения закупают подобную технику в Японии по цене 250 тыс. рублей. Завод АДС готов поставлять такое оборудование по цене 150 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, предприятие выпустило первые опытные отечественные образцы медтехники для ранней диагностики онкологических заболеваний. В частности, передвижную стойку для эндоскопии, модуль бесперебойного электропитания медицинских приборов, установку водоподготовки с тонкой антибактериальной очисткой, а также моечно-дезинфицирующую машину "Пскова" для автоматической обработки гибких эндоскопов.