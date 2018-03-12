Россия не запретит ввоз молока из Белоруссии при позитивных результатах проверки

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не исключил, что Россия откажется от введения ограничений на поставки молочных продуктов из Белоруссии в случае позитивных результатов работы российской инспекции. Об этом глава ведомства заявил ТАСС в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

"Мы с ними сейчас согласуем механизм проведения инспекций, этим занимается мой заместитель. И вполне вероятно, что и не будем закрывать [ввоз молочных продуктов]. Потому что если со следующей недели уедем на инспектирование того, что вызывает у нас подозрение, мы найдем общий язык. Мы в процессе", - сказал Данкверт.

Говоря о причинах переноса срока введения этих ограничений (с 6 на 15 марта), он отметил, что это связано с тем, что стороны находятся "в процессе согласования тех вопросов, которые нас интересуют". "Ведь наши белорусские коллеги тоже не очень хотят, чтобы к ним приезжали и что-то у них смотрели. Поэтому идет нормальный рабочий процесс, ничего особенного, - отметил руководитель Россельхознадзора. - Я думаю, что не в интересах Белоруссии затягивать с инспекцией".

По словам Данкверта, российская сторона рассчитывает провести инспекцию белорусских предприятий, вызывающих обеспокоенность Россельхознадзора, на следующей неделе. "Мы должны выехать на следующей неделе, после 18 марта. Мы планировали так, поэтому переносили сроки [введения ограничений], чтоб согласовать перечень предприятий и прочее. Мы планировали 19 марта, а как получится - это дело белорусской стороны", - резюмировал Данкверт.

Россельхознадзор неоднократно выражал претензии к белорусской молочной продукции, находя в ней остатки запрещенных веществ. Так, в январе к ввозу в Россию была запрещена продукция одного из крупнейших белорусских молочных производителей - компании "Бабушкина крынка".

Ранее Россельхознадзор перенес введение ограничений на поставки молочных продуктов из Белоруссии с 6 на 15 марта. Это уже второй перенос сроков введения запрета на поставки белорусских молочных продуктов. До этого они переносились с 26 февраля на 6 марта "по техническим причинам".

Запрет связан с "продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции" из Белоруссии и касается пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка.