Минкавказ: около 2 тыс. рабочих мест создадут в СКФО благодаря инвестпроектам

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Инвестиционные проекты, включенные в государственную программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, позволят создать почти 2 тыс. рабочих мест для жителей округа, сообщается на официальном сайте Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Софинансирование инвестпроектов в рамках госпрограммы дает возможность инициаторам проектов получить около 40% средств от его стоимости через региональные корпорации развития. В 2017 году началась реализация 14 инвестиционных проектов, в том числе за счет средств федерального бюджета, в объеме 2,7 млрд рублей.

"Всего в 2018 году планируется реализация 23 инвестиционного проекта, из которых 11 переходящих с 2017 года. В результате реализации данных инвестиционных проектов на территории СКФО планируется создать 1 тыс. 954 новых рабочих мест, из них 1 тыс. 20 высокопроизводительных рабочих мест", - говорится в тексте справки о реализации подпрограмм социально-экономического развития госпрограммы в 2017 году, опубликованной на сайте министерства.

В ней поясняется, что в Чечне предполагается создать 187 рабочих мест, в Кабардино-Балкарии - 360, в Карачаево-Черкесии - 232, 145 рабочих мест будет создано в Северной Осетии, 586 - в Ингушетии и 444 - в Дагестане.