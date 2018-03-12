Омская область планирует увеличить в 2018 году урожай зерновых до 4 млн тонн

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Омская область намерена в 2018 году увеличить урожай зерновых с 3,4 до 4 млн тонн, сообщил в понедельник ТАСС в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков.

"В Омской области 2018 год объявлен годом плодородия. Планов снизить урожай (из-за низких цен на зерно - прим. ТАСС) нет, напротив, за счет кампании по плодородию мы рассчитываем на увеличение (урожая зерновых) до 4 млн тонн", - заявил Бурков.

Он отметил, что правительство региона уже ведет переговоры с Министерством сельского хозяйства РФ по увеличению квот на вывоз этого сельхозпродукта за пределы Омской области по льготным тарифам и с Объединенной зерновой компанией по закреплению за областью конкретного объема зерна, который будет вывозиться через морской порт на востоке страны. "Мы готовы отправлять на восток как минимум 350 тыс. тонн. Емкость рынка на востоке порядка 70 млн тонн зерна, Восточная Азия готова сегодня принимать российское зерно", - отметил Бурков.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, продолжится и вывоз сибирского зерна на запад при помощи "зерновых экспрессов". "С декабря мы отгрузили около 10 экспрессов, это позволяет почти в три раза ускорить оборачиваемость вагонов. На станциях нет перецепления вагонов, они сразу идут на Питер, Калининград или Новороссийск", - рассказал ТАСС глава омского Минсельхозпрода.

Бурков уточнил, что из собранного в 2017 году в Омской области урожая зерновых в 3,4 млн тонн почти 90% зерна - продовольственного класса. "С каждым годом фураж у нас уменьшается, сейчас мы делаем ставку на удобрения. Это повышает качество зерна", - подчеркнул врио главы региона. Он сообщил, что область из собранного урожая потребляет около 1,9 млн тонн зерна, остальной объем должен быть экспортирован.

Омская область считается одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 млн га, из которых около 2,1 млн га отводится под зерновые. Регион также полностью обеспечивает себя молоком, мясом и яйцами и экспортирует излишки. В 2017 году здесь было произведено 626,7 тыс. тонн молока (4 место в Сибирском федеральном округе (СФО), 238,8 тыс. тонн мяса (2 место в СФО) и 937 млн штук яиц (5 место в СФО).