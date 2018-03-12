Путин пообещал аграриям поддержку и на внутреннем, и на внешнем рынках

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Государство продолжит поддерживать фермеров и агропромышленный комплекс страны в целом и на внутреннем, и на внешнем рынках.

Речь об этом шла на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, а также во время встречи главы государства с работниками АПК.

Глава государства также высказался в пользу наделения Минсельхоза дополнительными функциями в области ветеринарного контроля, заявил о необходимости активизации усилий по развитию инфраструктуры села и даже поделился своим мнением насчет того, какое российское мороженое он считает самым вкусным.

Земля для фермеров без тендера

В частности, Путин пообещал вернуться к прежней норме в вопросе выделения фермерам земель вне тендеров. Он напомнил, что несколько лет назад из закона было изъято положение, согласно которому земля предоставляется фермерам без тендерных процедур в том случае, если нет других заявок от фермеров, или начинается тендер, если есть заявка от другого фермера.

"Договорились с министром сельского хозяйства, у него такое поручение есть: мы вернемся к норме, которая была зафиксирована о выделении земель фермерам ранее, мы вернем это положение", - заявил он. "Она [земля] должна будет использоваться исключительно по сельхозназначению. Продумаем, как сделать так, чтобы здесь не было никаких манипуляций. Я исхожу из того, что льготное предоставление земли фермерам вполне оправдано", - заявил он.

При этом президент призвал аккуратнее развивать систему залога участков сельхозназначения. "Это тоже можно и нужно делать, банки пока не могут воспользоваться этим инструментом", - заявил он. "Но есть и опасность, что в банки попадет это [земля], а потом станет предметом всяких спекуляций, - заметил глава государства. - Вы сами над этим подумайте, здесь нужно подойти аккуратно".

Путин отметил, что поддерживает развитие инструментария для кредитования аграриев. "Но как бы здесь только нам не создать дополнительных проблем типа обманутых дольщиков", - пояснил он. Президент также отметил необходимость "доработать и запустить" механизм, предусматривающий гарантии по кредитам аграриев, которые могла бы давать Корпорация по развитию малого и среднего бизнеса.

Контроль и учет на границе и в стране

Глава государства коснулся и вопросов контроля в сфере АПК. В частности, он пообещал ужесточение ответственности за "серый импорт" сельхозпродукции.

"Внешняя граница ЕврАзЭС не должна быть прозрачной для проникновения товаров, ограниченных для ввоза на таможенную территорию России", - сказал Путин. Он признал, что такая работа "подчас вызывает даже достаточно бурную реакцию у наших партнеров". "Но мы все равно будем это делать, в том числе будем ужесточать ответственность за соответствующие нарушения. Все хорошо в меру, но по этому пути мы тоже пойдем", - заверил президент.

Путин пояснил, что "это касается и контроля за сыроподобной продукцией, и сухого молока". "Мы не просто время от времени, мы постоянно ведем по этим вопросам диалог с нашими партнерами по ЕврАзЭС, в том числе и с нашими белорусскими друзьями", - отметил президент.

"Мы когда эти объединения создавали [Евразийский экономический союз], исходили из того, что свободное движение товаров, капиталов, людей, рабочей силы будет поднимать общую нашу конкурентоспособность. И, конечно, никто не думал о том, что создаваемые институты и инструменты будут нарушаться недобросовестным образом, особенно если это связано с так называемыми санкциями европейских стран в отношении нас и нашими контрмерами", - отметил Путин.

Говоря о контроле, Путин также высказался в пользу расширения функций Минсельхоза за счет создания в его структуре единой ветеринарной службы. "Думаю, что действительно время настало, чтобы наделить Минсельхоз дополнительными полномочиями и создать стройную систему, которая в этом направлении бы системно работала. Почему? Ну и для внутреннего, конечно, нашего потребления, но не менее важно для работы на внешних рынках", - сказал Путин.

Общие перспективы АПК

Путин выразил уверенность в том, что в ближайшие годы Россия выйдет в лидеры мирового агрорынка. "Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну, то есть Россия станет нетто-экспортером продовольствия", - сказал он.

Как заявил президент, должен вырасти экспорт мясной продукции, товаров высокого передела. "Для этого необходима, в том числе современная инфраструктура и логистика, "расшивка" узких мест на железнодорожном транспорте, рост мощности морских портов, элеваторов, терминалов хранения продукции", - сказал Путин.

Он отметил необходимость развития поставок через регионы Дальнего Востока с выходами на перспективные рынки АТР, а также на Северо-Западе, в Азово-Черноморской бассейне. Путин отметил, что сейчас Россия должна обратить внимание на повышение качества сельхозпродукции, повышение ее конкурентоспособности. Он напомнил, что по сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз.

Глава государства при это пообещал отечественным производителям и поддержку на мировом рынке. "Несмотря на все внешние признаки исполнения требований ВТО, на самом деле очень большой набор инструментов в развитых экономиках применяется для поддержки их собственных товаропроизводителей", - отметил он. "И мы будем это делать и в будущем, не нарушая принципов и требований Всемирной торговой организации", - сказал Путин.

Путин заметил, что в будущем иностранцам будет уже нелегко вернуться на российский рынок. По его словам, в свое время конкуренция на внутреннем рынке для наших аграриев была непосильной. Однако политика Запада, инициировавшего введение санкций против России, дала шанс оказать содействие на внутреннем рынке своим сельхозпроизводителям. По его словам, теперь зарубежные партнеры, в частности, турецкие, понимают, что "сейчас наше производство раскрутится, и потом им сложно будет, потому что все, что произведено на территории России, все равно будет дешевле".

"Эта детская болезнь левизны в коммунизме, как классик писал в свое время, она у нас тоже прошла. Мы прекрасно научились отличать квазилиберальную и рыночную болтовню и трескотню от реальной жизни", - заявил президент.

Техника и инфраструктура села

Путин также сообщил, что Минсельхоз уже занимается вопросом формирования линейки заявок для производителей отечественной малогабаритной селекционной техники. "Что касается селекционной техники, там действительно еще далеко не полная линейка", - сказал глава государства. "Отдельное оборудование производится, но его маловато,... поэтому будем развивать [эту сферу]", - пообещал он. "Минсельхоз уже занимается, создается линейка заявок", - уточнил Путин.

Президент отметил, что "за последние годы у нас в области сельхозмашиностроения большой шаг вперед сделан". "Я уж не говорю про "Ростсельмаш", который является лидером, но есть и другие эффективные предприятия, и сегодня качество этой техники не уступает мировым стандартам", - заметил Путин.

Помимо этого, государство будет увеличивать государственные ассигнования на развитие социальной сферы в селах. "Нужно наращивать социальное развитие села, это очевидно, и мы будем это делать, исходя из возможности, но, может быть, и превышая наши возможности, имея в виду определенные периоды времени", - заявил Путин. Он пояснил, что при социальном развитии села "нужно действовать опережающими темпами".

Отдельное внимание президент уделил местным дорогам. "Здесь [в вопросе приведения местных дорог в нормативное состояние] нам нужно будет с регионами отдельно это проработать и с правительством, - отметил он. - Обратим на это обязательно внимание дополнительно".

По словам главы государства, на январь 2019 года планируется привести к нормативному состоянию 50,6% местных дорог, а к 1 января 2020 года - 52,6%. Сейчас же этот показатель составляет 48,6%. "Рост слишком маленький, это нужно будет с правительством отдельно говорить, - оценил эти планы Путин. - Но рост на 4% - маловато".

Глава государства напомнил, что с 2003 года в РФ действует федеральная программа по развитию села. "Она, безусловно, будет продолжена", - заверил Путин. По его словам, необходимо набрать опережающие темпы в развитии инфраструктуры села, в том числе обеспечить "шаговую доступность" медицины, построить и оснастить новым оборудованием сельские школы и дома культуры. "Будем повышать уровень газификации сел и их снабжение качественной питьевой водой", - добавил глава государства.

Мороженое для президента

На встрече главы государства с фермерами речь, в частности, зашла о производителях молока. Один из участников беседы рассказал, как он занимается этой работой, а также сообщил, что продукцию он сдает на местный Кореновский молочный комбинат. "Там лучшее мороженое в России производится", - уточнил другой участник беседы.

"Здесь я с вами согласен", - отреагировал Путин. "Самое вкусное [мороженое]!" - уточнил он.

Во время посещения авиасалона "МАКС" в подмосковном Жуковском в прошлом году мороженое именно этого кубанского комбината попробовал президент. Тогда же он порекомендовал его журналистам.