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Инвесторы вложат 5,5 млрд рублей в строительство СЭС в Астраханской области

Экономика и бизнес
12 марта, 19:41 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 12, марта. /ТАСС

Планируется, что в регионе до 2020 года построят как минимум две солнечные электростанции мощностью 15 МВт каждая

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АСТРАХАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин в понедельник подписал соглашение о намерениях по строительству солнечных электростанций (СЭС) с австрийским фондом частных инвестиций Core Value Capital GmbH, Green Source GmbH (Австрия), GILDEMEISTER LSG Beteiligungs GmbH (Германия) и ООО "Вершина Девелопмент" (Россия). Планируется, что в регионе до 2020 года построят как минимум две СЭС мощностью 15 МВт каждая, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"Соглашение предполагает строительство солнечных электростанций. Две СЭС мощностью 15 МВт каждая уже строятся в Наримановском и Енотаевском районах - это первые объекты компании Core Value Capital в России, которые будут введены в Астраханской области ориентировочно уже в этом году. Инвестиции составят 5,5 млрд рублей", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Там же добавили, что компания рассматривает возможность строительства еще нескольких СЭС в регионе до 2020 года. Управляющий директор Core Value Capital Тахан Ферри отметил, что Астраханская область выбрана для реализации проекта, потому что регион считается одним из самых солнечных на юге России: в год здесь более 300 солнечных дней. При этом глава области пообещал содействовать реализации проекта.

В сентябре прошлого года в Володарском районе области ввели первую в регионе солнечную электростанцию мощностью 15 МВт (инвестор "Солар Системс", "дочка" китайской Amur Sirius Power Equipment Co). Также в начале марта этого года группа компаний "Хевел" (входит в ГК "Ренова") завершила строительство СЭС в Приволжском районе области. При этом до конца года компания введет еще две станции мощностью 120 МВт, общий объем инвестиций в строительство трех СЭС составит более 15 млрд рублей.

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