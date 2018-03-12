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Вместимость плодохранилищ в КБР в 2018 году вырастет на треть

Экономика и бизнес
12 марта, 20:17 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

Сейчас в республике 22 хранилища на 94 тыс. тонн продукции

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КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Суммарная вместимость хранилищ для фруктов и ягод в Кабардино-Балкарии в 2018 году, как ожидается, увеличится примерно на треть и превысит 120 тыс. тонн, сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей первый зампред правительства - министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров.

"На сегодняшний день у нас разработаны проекты. И общая мощность по этим проектам на 2018 год составляет 31 тыс. тонн, и цена - 1,78 млрд рублей. Это не один проект, а несколько - садоводство в республике развивается очень быстрыми шагами. <…> Мы планируем, что (по итогам 2018 года суммарная вместимость хранилищ в КБР составит) не менее 120 тыс. тонн единовременного хранения плодово-ягодной продукции", - сказал Говоров.

Он уточнил, что ежегодно в КБР необходимо строить мощности для хранения 20-27 тыс. тонн продукции, сейчас в республике 22 хранилища на 94 тыс. тонн продукции.

"Мы наращиваем посадку садов и каждый год мы прирастаем примерно на 35-40 тыс. тонн, в 2017 год заложено 1,7 тыс. га интенсивных садов. Сейчас мы обеспечены (мощностями для хранения) на 55%, и мы стараемся удержать этот показатель, чтобы не только произвести продукцию, но и сохранить", - пояснил министр.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.

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