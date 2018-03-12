Генпрокуратура направила в суд дело зампредправления ОАО "Банк Российский кредит"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении заместителя председателя правления ОАО "Банк Российский кредит". Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Обвиняемому инкриминируется ст. 172.1 УК РФ ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации").

"По версии следствия, 22 июля 2015 года Центральный банк РФ направил в адрес ОАО "Банк Российский кредит" предписание, в соответствии с которым необходимо было сформировать резервы на возможные потери по выданным ссудам в размере не менее 18,9 млрд руб. и в срок не позднее 15:00 мск 23 июля 2015 года представить отчетную документацию", - отметили в Генпрокуратуре. Однако заместитель председателя правления банка, "действуя по указанию фактического собственника кредитного учреждения, для сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензии сформировал и направил в ГУ Банка России по ЦФО заведомо недостоверные отчеты, составленные без учета требований надзорного органа".

Приказом Центробанка от 24 июля 2015 года у банка была отозвана лицензия и назначена временная администрация. Решением Арбитражного суда Москвы финансово-кредитная организация была признана банкротом.

Уголовное дело направлено в Хамовнический суд Москвы. Расследование уголовного дела в отношении фактического собственника банка, который находится в розыске, продолжается.

Банк "Российский кредит" был учрежден в Москве в июле 1990 года, получил регистрацию ЦБ РФ 23 декабря 1991 года. К концу 2014 года, согласно отчетности банка, его кредитный портфель составлял 74 млрд рублей, объем вкладов физических лиц - в 31,5 млрд рублей, прибыль банка в 2014 году - 3 млрд 394 млн рублей, капитал - 17 млрд 643 млн рублей. По величине активов на 1 июля 2015 года занимал 45-е место в банковской системе РФ.