Почти 600 млн рублей направят на развитие социнфраструктуры в Вологодской области

ВОЛОГДА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области планирует дополнительно направить почти 600 млн рублей на развитие социальной инфраструктуры, соответствующие поправки в областной бюджет будут рассмотрены на ближайшем заседании заксобрания, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Благодаря полученным федеральным грантам в размере 404 млн рублей и экономии бюджета по ряду отраслей в конце прошлого года мы получили возможность увеличить расходы на развитие социальной инфраструктуры. На строительство, реконструкцию, укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений планируется дополнительно направить в этом году 596,3 млн рублей. Поправки в бюджет региона будут рассмотрены депутатами законодательного собрания области на мартовской сессии. Надеемся, что депутаты их поддержат", - сказал Кувшинников на оперативном совещании правительства региона.

В частности, почти 274 млн рублей планируется направить на нужды в сфере образования, в том числе более 200 млн рублей на ремонт 26 школ во всех муниципалитетах и двух детсадов в Вологде и Череповце. На эти средства будут отремонтированы кровли и помещения, заменены оконные блоки, проведен ремонт систем отопления, освещения и водоснабжения.

"Мы начинаем масштабную программу капитальных ремонтов социальных объектов, как государственных, так и муниципальных. Собраны заявки от муниципалитетов, все они будут удовлетворены. Сбор заявок продолжен", - сказал губернатор.

На здравоохранение дополнительно планируется направить 167,4 млн рублей: 48,2 млн - на ремонт учреждений, 90 млн - на приобретение медицинского оборудования, 12,5 млн - на частичное обновление автопарка, на завершение строительства инфекционного корпуса Тотемской ЦРБ будет выделено 16,7 млн рублей. Сфера культуры может дополнительно получить 107,3 млн рублей, основной объем средств направят на реконструкцию помещений под Вологодскую областную картинную галерею. Планируется также отремонтировать Дворец спорта в поселке Чагода и Верховажский физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, планируется начать строительство бассейна в Вологде.

Помимо этого, в регионе приступят к масштабной программе по улучшению качества питьевой воды. Субсидии на общую сумму в размере 57 млн рублей поделят между четырьмя муниципалитетами, где проблема стоит наиболее остро. Затем программа будет реализована в Вологде, подчеркнул руководитель региона.