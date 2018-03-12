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Госдеп заявил, что закон не обязывает США вводить санкции против "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
12 марта, 22:06 дата обновления: 12 марта, 22:35 UTC+3

Заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк отметила, что ведомство знает, какие именно энергетические проекты России попадают под санкции

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ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Действующее законодательство не обязывает администрацию США вводить санкции в отношении проекта "Северный поток - 2", у нее есть право сделать это. Об этом в понедельник, выступая в Атлантическом совете, заявила заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк.

"Это может быть сделано, если и когда администрация посчитает, что ситуация того требует", - сказала она, добавив, что сами по себе санкции не должны восприниматься как "карательная мера", они призваны повлиять на действия России в контексте украинского кризиса.

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При этом Оудкирк отметила, что в Госдепартаменте осведомлены о том, какие именно энергетические проекты России попадают под американский санкционный режим в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дипломат напомнила, что осенью 2017 года американское внешнеполитическое ведомство уже определило энергетические проекты России, участие в которых может повлечь рестрикции.

Оудкирк заверила, что позиции Госдепартамента и Белого дома по "Северному потоку - 2" едины. "Я не думаю, что кто-либо в администрации считает, что противодействие американского правительства по отношению к "Северному потоку" - это попытка изменить российскую внешнюю политику", - продолжила она. Однако, отметила зампомощника, это позволит поддержать Украину "на ее пути к европейскому будущему".

Оудкирк напомнила, что проект "Северный поток - 2" заключается в создании нового трубопровода и инфраструктуры взамен прежних, оставшихся еще после СССР, однако транзит газа будет идти в обход Украины. "Я не думаю, что это хорошо, администрация не считает, что это хорошо", - резюмировала она.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока", но будет начинаться не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области). Он пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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