КБР намерена заменить импортные фрукты в регионах собственной продукцией

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Кабардино-Балкария планирует начать поставки фруктов на экспорт через несколько лет, а до этого - заменить на российском рынке зарубежную продукцию, сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей первый зампред правительства - министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров.

"Плодово-ягодной продукцией мы обеспечиваем себя (КБР) в полном объеме, на данный момент мы отвоевываем рынки в других регионах. Задача в ближайшие три года - насытить свой российский рынок, чтобы мы минимизировали импорт и были нацелены на вывоз продукции", - сказал он.

Говоров уточнил, что самое перспективное направление для экспорта - страны Востока, в том числе Персидского залива, а также Закавказье. "На "Золотой осени" (всероссийская сельхозвыставка - прим. ТАСС)... мы видим, что интерес проявляется. Эта продукция экологическая чистая, как и все произведенное на Северном Кавказе", - отметил собеседник.

Как сообщалось ранее, в КБР только в 2017 году было заложено 1,7 тыс. га интенсивных садов. Предполагается, что в 2018 году производство фруктов и ягод в регионе вырастет на 35-37 тыс. тонн - до 225-230 тыс. тонн. Основная продукция садов республики - яблоки.

В последующие годы в регионе планируется наращивать объемы производства фруктов и ягод примерно на 35-40 тыс. тонн в год. Суммарная вместимость хранилищ для фруктов и ягод в Кабардино-Балкарии в 2018 году, как ожидается, увеличится примерно на треть и превысит 120 тыс. тонн, а в последующие годы будет расти на 22-27 тыс. тонн.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей прошел в Краснодаре 11-12 марта. В нем приняли участие делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.