Ставропольский край планирует стать лидером в РФ по урожаю тепличных овощей

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края планируют в 2018 году увеличить урожай тепличных овощей на 30% и побороться за лидерство в России по их производству, сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"У нас сегодня 189 га теплиц, и мы планируем в этом году выйти на 253 га. В этом году мы будем абсолютными лидерами в РФ по производству овощей в закрытом грунте и произведем 85 тыс. тонн, в 2017 году мы произвели 65 тыс. тонн", - сказал он.

Министр уточнил, что по итогам 2017 года Ставрополье занимало второе место по производству тепличных овощей.

По его словам, реализовать проекты по строительству новых теплиц планируют несколько предприятий в различных регионах края. Прирост планируется и в последующие годы. "Пока есть меры государственной поддержки - есть интерес инвесторов, которые хотят работать в этой сфере. Мы сегодня слышим позицию федерального центра, министерства сельского хозяйства [РФ], что еще два года гарантировано меры поддержки [для тепличных хозяйств] будут сохраняться", - добавил Ситников.

При этом ранее сообщалось, что в настоящее время лидером по производству овощей в закрытом грунте является Краснодарский край. По итогам 2017 года валовой сбор овощей, выращенных в закрытом грунте, оценивается примерно в 90 тыс. тонн (годом ранее - 47,8 тыс. тонн). В этом году на Кубани планируют собрать 120 тыс. тонн тепличных овощей, а до 2020 года довести урожай до 150 тыс. тонн.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей прошел в Краснодаре 11-12 марта. В нем приняли участиеделегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.