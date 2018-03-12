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СМИ: Хартум намерен подписать с Москвой меморандум о строительстве АЭС в Судане

Экономика и бизнес
12 марта, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Ранее министр водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана Муаттаз Муса Абдалла Салим направился в Москву, где встретится с руководством госкорпорации "Росатом"

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ТАСС, 12 марта. Судан намерен подписать с Россией меморандум о строительстве в этой африканской стране атомной электростанции. Об этом в понедельник сообщило агентство SUNA со ссылкой на представителя суданского министерства водных ресурсов, ирригации и электроэнергетики.

В понедельник министр водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана Муаттаз Муса Абдалла Салим отправился из Хартума в Москву, где у него запланирована встреча с руководством госкорпорации "Росатом". По словам представителя суданского ведомства, в ходе визита Салима в Россию "стороны подпишут несколько протоколов о взаимопонимании, а также согласуют дорожную карту по реализации плана по строительству АЭС в Судане".

SUNA отмечает, что визит министра в Москву пройдет спустя несколько месяцев после заявления президента Судана Омара аль-Башира о желании его страны развивать сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.

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