Трамп запретил покупку Qualcomm корпорацией Broadcom

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заблокировал приобретение базирующейся в Сингапуре корпорацией Broadcom Limited американской компании Qualcomm. Текст соответствующего распоряжения в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.

"Предложенное поглощение Qualcomm покупателем запрещается, как и любое другое аналогичное слияние, приобретение и присоединение, напрямую или косвенно", - говорится в распоряжении. Кроме того, Трамп отклонил все 15 кандидатур, предложенные Broadcom в качестве директоров.

"Покупатель и Qualcomm должны незамедлительно и навсегда отказаться от предполагаемого поглощения. Сразу после совершения действий, направленных на прекращение операций по поглощению Qualcomm, покупатель и Qualcomm обязаны уведомить об этом Комитет по иностранным инвестициям Соединенных Штатов", - указал Трамп.

Таким образом, глава государства не допустил совершения сделки на $117 млрд. Причиной для этого послужили обеспокоенность Белого дома насчет национальной безопасности - в случае поглощения сингапурская корпорация получила бы контроль над одним из крупнейших в США производителей чипов для мобильных устройств.