Строительство крупных судов в новом эллинге Северной верфи могут начать в конце 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Строительство нового эллинга на Северной верфи, входящей в ОСК, для создания крупногабаритных кораблей планируют завершить к лету 2019 года. После этого уже в конце 2019 года планируют начать производство первого крупногабаритного судна в новом эллинге, рассказал в понедельник во время общения со студентами Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета президент корпорации Алексей Рахманов.

"Мы [в ОСК] активно реализуем проект по модернизации Северной верфи. Там будет построен крупнейший эллинг, выстой 75 метров длинной 250 метров с двумя построечными местами, который позволит строить в том числе и афрамаксы [тип судов, прежде всего, танкеров] и газовозы. Нам очень хотелось бы, чтобы верфь уже в конце 2019 года смогла начать строительство первых крупногабаритных изделий", - сказал Рахманов.

При этом глава ОСК отметил, что пока неизвестно, какие именно суда - военные или гражданские - начнут строить в новом эллинге в первую очередь.