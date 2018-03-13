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Строительство крупных судов в новом эллинге Северной верфи могут начать в конце 2019 года

Экономика и бизнес
13 марта, 7:26 UTC+3

По словам ОСК Алексей Рахманов, пока неизвестно военные или гражданские суда начнут строить в новом эллинге в первую очередь

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Строительство нового эллинга на Северной верфи, входящей в ОСК, для создания крупногабаритных кораблей планируют завершить к лету 2019 года. После этого уже в конце 2019 года планируют начать производство первого крупногабаритного судна в новом эллинге, рассказал в понедельник во время общения со студентами Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета президент корпорации Алексей Рахманов.

"Мы [в ОСК] активно реализуем проект по модернизации Северной верфи. Там будет построен крупнейший эллинг, выстой 75 метров длинной 250 метров с двумя построечными местами, который позволит строить в том числе и афрамаксы [тип судов, прежде всего, танкеров] и газовозы. Нам очень хотелось бы, чтобы верфь уже в конце 2019 года смогла начать строительство первых крупногабаритных изделий", - сказал Рахманов.

При этом глава ОСК отметил, что пока неизвестно, какие именно суда - военные или гражданские - начнут строить в новом эллинге в первую очередь.

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