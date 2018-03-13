Геологи оценят перспективы добычи алмазов в арктических регионах Северо-Запада

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты государственного холдинга "Росгеология" оценят перспективы добычи алмазов в нескольких регионах Северо-Запада России, которые выходят в арктическую зону. В настоящее время лишь в Архангельской области находятся два месторождения, где ведут промышленную добычу драгоценных камней, между тем алмазы встречаются в Карелии и Республике Коми.

"Ведутся работы по двум объектам на алмазы в Мурманской области и в Карелии. По одному из объектов работа завершается, по второму идет второй год. Росгеология занимается прогнозами ресурсов алмазов с тем, чтобы расширить базу Архангельской области, и эти стратегические виды полезных ископаемых могут служить развитию регионов в экономическом плане, в том числе в арктической зоне", - сказал ТАСС управляющий директор АО "Росгеология" Олег Васин.

К примеру, в Лоухском районе Карелии специалисты Росгеологии изучают Зареченско-Соколоозерскую площадь, где в случае выявления кимберлитовых тел дадут оценку прогнозным ресурсам алмазов. Окончание всех видов работ планируют в IV квартале 2019 года. По словам первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Павлова, в регионе проявления алмазов есть, но для промышленной добычи требуется дополнительное их изучение.

Как рассказали ТАСС в правительстве Республики Коми, в регионе россыпь Ичетью Пижемского титанового месторождения богата золотом и алмазами. Более 300 алмазов ювелирного качества добыли здесь в 1990-е годы, созданные из них бриллианты в 2001 году украсили изготовленный к 80-летию региона герб Коми. Госкорпорация "Росатом" и ЗАО "Руститан" планируют построить здесь горно-металлургический комплекс по переработке титановых руд и кварцевых песков. Добыча золота и алмазов россыпи Ичетью планируется в перспективе, отметили в правительстве.

По данным министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, с 2020 года по 2022 год планируется провести работы по выявлению новых алмазных месторождений в Мезенском и Приморском районах. На это из федерального бюджета направят 410 млн рублей. Геологическая разведка алмазов в регионе не проводилась с 2010 года.

Алмазная область

Самые крупные месторождения алмазов на Северо-Западе России находятся в Архангельской области. До их обнаружения никто не предполагал, что алмазы встречаются на территории Европы. Как рассказал ТАСС заместитель генерального директора ПАО "Севералмаз" Виталий Фортыгин, в 30-е годы прошлого столетия во время строительства в Северодвинске на берегу Белого моря оборонного предприятия "Севмаш" обнаружили породу, которая могла оказаться алмазоносной.

В 1968 году алмазы искали на Летнем берегу Белого моря, но ничего нашли. Далее поиски начались на Зимнем берегу. Там в 1975 году из пород на реке Меле выделили первые в Европе алмазы. После этого финансирование геологоразведочных работ увеличили, стали проводить еще и аэромагнитную съемку.

"Породу обогащали в Симферополе и нашли первые 39 кристаллов", - сказал Виталий Фортыгин и отметил, что после этого стали бурить шахту и выяснили, что алмазы под Архангельском можно добывать в промышленном масштабе.

"В 1980 году нашли трубку Поморскую, затем Ломоносовскую, потом Архангельскую, Карпинского-1 и Карпинского-2 и Пионерскую - ее назвали так, потому что нашли 19 мая, в день пионерии", - добавил Виталий Фортыгин.

По оценкам экспертов, общие разведанные запасы алмазов в регионе составляют более 200 млн карат. По итогам 2017 года, отметили в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, алмазодобывающие предприятия перечислили в бюджет налогов почти 4 млрд рублей.

Алмазы встречаются, но их мало

В регионах Северо-Запада, за исключением Архангельской области, пока не обнаружили месторождений, разработку которых вести экономически выгодно, хотя алмазы встречаются. Кимберлитовых трубок находили много, но с промышленным содержанием их практически нет, пояснил гендиректор "Севералмаза" Андрей Письменный.

К примеру, в Карелии первый драгоценный камень нашли на одном из островов Повенецкого залива Онежского озера. О находке сообщалось еще в начале ХХ века, но о судьбе минерала после революции ничего не известно. Ведущий научный сотрудник Института геологии Карельского научного центра РАН Василий Иващенко рассказал ТАСС, что в 90-е годы австралийская компания Ashton Mining искала в республике минералы-спутники алмазов и выделила несколько их ареалов: в Лоухском и Медвежьегорском районах, а также в Приладожье.

"Ashton Mining оценила, что в Карелии чего-то крупного найти не удастся, в лучшем случае можно найти только технические алмазы, а не ювелирные. Находки алмазов в Карелии есть, но они единичные", - пояснил ученый.

По его словам, в республике алмазы не добывают и вряд ли будут. "Сейчас есть спрос на природные алмазы ювелирного качества, а это редкое явление. Предпосылок для ожидания находок крупных алмазов такого качества в Карелии нет. Технические алмазы сейчас могут получать методом синтеза", - добавил Иващенко.