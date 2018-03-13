Набсовет Сбербанка планирует обсудить дивиденды 20 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сбербанк планирует обсудить вопрос дивидендов на Наблюдательном совете 20 марта, сообщила журналистам зампред правления Сбербанка Белла Златкис.

"20-го [марта] будет совет директоров", - сказала журналистам Златкис, отвечая на вопрос о дивидендах.

В конце прошлого года банк обновил дивидендную политику, пообещав с 2020 года повысить выплаты акционерам до 50% чистой прибыли по МСФО, а, возможно, и выше. Дивиденды Сбербанка за 2016 год составили 135,5 млрд рублей, или 25% от чистой прибыли по МСФО. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Сбербанк без проблем может выплачивать дивиденды в 50% от прибыли, как и другие компании с госучастием.