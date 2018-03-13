Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Набсовет Сбербанка планирует обсудить дивиденды 20 марта

Экономика и бизнес
13 марта, 10:51 UTC+3

Зампред правления банка Белла Златкис сообщила также, что 20 марта состоится совет директоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сбербанк планирует обсудить вопрос дивидендов на Наблюдательном совете 20 марта, сообщила журналистам зампред правления Сбербанка Белла Златкис.

"20-го [марта] будет совет директоров", - сказала журналистам Златкис, отвечая на вопрос о дивидендах.

В конце прошлого года банк обновил дивидендную политику, пообещав с 2020 года повысить выплаты акционерам до 50% чистой прибыли по МСФО, а, возможно, и выше. Дивиденды Сбербанка за 2016 год составили 135,5 млрд рублей, или 25% от чистой прибыли по МСФО. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Сбербанк без проблем может выплачивать дивиденды в 50% от прибыли, как и другие компании с госучастием.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
3
Умер Олег Табаков
4
Биография Олега Табакова
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
"Берегите детей от плохих затей"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама