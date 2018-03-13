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"КамАЗ" включил премьер-министра Татарстана в список кандидатов в совет директоров

Экономика и бизнес
13 марта, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Годовое общее собрание акционеров компании пройдет 29 июня 2018 года

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министра Татарстана Алекся Песошина включили в список кандидатов для избрания в новый состав совета директоров "КамАЗа". Об этом говорится в материалах компании по итогам заседания совета директоров.

"Премьер-министр Республики Татарстан Песошин Алексей Валерьевич впервые предлагается к избранию в совет директоров ПАО "КамАЗ", - отмечается в сообщении. Остальные кандидаты входят в действующий состав совета директоров компании.

В новый состав совета директоров могут переизбрать генерального директора ПАО "КамАЗ" Сергея Когогина, генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Также членами совета директоров могут стать заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Игорь Завьялов, индустриальный директор авиационного комплекса "Ростеха" Анатолий Сердюков, глава подразделения Daimler AG Вольфрам Шмид, руководитель бизнеса грузовых автомобилей Daimler AG в России Геральд Янк.

Также в список кандидатов в новый состав совета директоров вошли генеральный директор ООО "Варданян, Бройтман и партнеры" Михаил Бройтман, президент ООО "Варданян, Бройтман и партнеры" Рубен Варданян, председатель первичной профсоюзной организации работников ПАО "КамАЗ" Александр Васильев, исполнительный председатель совета директоров АО "РТ-Инвест" Сергей Скворцов.

Годовое общее собрание акционеров ПАО "КамАЗ" пройдет 29 июня 2018 года.

Крупнейшим акционером "КамАЗа" является ГК "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди остальных акционеров - ООО "Автоинвест" (23,54%), германский автоконцерн Daimler (15%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%). Прочие юридические и физические лица владеют 11,56%.

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Персоны
Чемезов, Сергей Викторович Когогин, Сергей Анатольевич Сердюков, Анатолий Эдуардович
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