Эксперт: блокчейн позволит оптимизировать поставки продукции от завода до магазина

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Верификация цепочек поставок продукции от завода до полок магазинов с помощью блокчейна - одно из немногих приложений этой технологии, которое даст толчок для развитию традиционной экономики, рассказал ТАСС директор по развитию экосистемы "Сколково - венчурные инвестиции" Станислав Колесниченко.

Технология блокчейн в настоящее время находит применение в различных сферах. Например, российские ученые намерены создать "умную" блокчейн-платформу для электроэнергетики, Росреестр внедряет эту технологию в систему регистрации прав на недвижимость. Также не исключается возможность внедрения технологии блокчейн в выборную систему Москвы.

"Блокчейн позволяет делать запись в распределенный реестр с гарантией уникальности записи и невозможности ее последующего изменения. На примере поставок продукции, эти записи делаются на каждом участки производства от внесения данных об ингредиентах до цепочки поставки и конечной полки магазина. Эти записи могут вноситься как автоматически, так и с помощью человека в блокчейн. Сейчас эти записи делаются людьми, что не исключает ошибки или возможной манипуляции данными", - сказал Колесниченко ТАСС.

По его словам, в дальнейшем эти записи будут делаться автоматически: специальные устройства-датчики ("оракулы") при наступлении определенного события, будут отправлять данные в блокчейн. Это позволит исключить человеческий фактор.

"Такими устройствами могут быть GPS, Глонасс или RDIF датчики, фиксирующие пересечение продукции или контейнера через границу или поступление продукции на склад, температурные датчики, фиксирующие изменения температуры. В будущем, помимо подтверждения статуса происхождения продукции, блокчейн должен будет обеспечивать автоматизацию расчетов всех контрагентов в цепочке поставки", - отметил эксперт.

В помощь производителю

Колесниченко считает, что подобная информация, записанная в блокчейн, может стать для производителя существенным подспорьем контроля качества и снижения издержек в расчетах между контрагентами. А также позволит быстро "вычислять" некачественного поставщика или поставки контрафактной продукции.

"К сожалению, мы пока слышим только о намерениях некоторых российских производителей внедрять подобные системы на блокчейне. Это достаточно комплексные системы, предполагающие объединение информационных систем не только у производителя, но и у поставщика, и у розничных сетей. Наиболее разумным, было бы появление системного интегратора, который смог бы взять на себя подобную роль", - пояснил эксперт.

По данным Колесниченко, таким интегратором в мире сейчас выступает IBM. Эта компания предложила интегрировать свои цепочки поставок на блокчейне таким крупнейшим производителям, как Walmart, Nestle, Unilever, McCormick, Tyson, Kroger, суммарные продажи которых в год превышают $500 млрд.

Блокчейн (blockchain) - децентрализованная база данных о транзакциях в сети. На основе технологии блокчейн работают криптовалюты, в том числе bitcoin. Главное свойство такой базы данных - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.