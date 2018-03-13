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Профицит бюджета РФ в январе-феврале составил 226 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 марта, 11:14 UTC+3

Сообщается, что расходы бюджета на 1 марта 2018 года составили 2 трлн 308 млрд рублей, доходы - 2 трлн 534 млрд рублей

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Профицит бюджета России за январь-февраль 2018 года составил 226 млрд рублей, следует из оперативного отчета Федерального казначейства.

По данным Казначейства, расходы бюджета на 1 марта 2018 года составили 2 трлн 308 млрд рублей, доходы - 2 трлн 534 млрд рублей.

По данным Минфина, в январе 2018 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 2,8% ВВП, или 189,3 млрд рублей. Тогда объем доходов бюджета составил 1,302 трлн рублей, а расходов - 1,113 трлн рублей. По предварительным данным министерства, бюджет РФ в 2017 году исполнен с дефицитом 1,5% ВВП против планового дефицита в 2,5% ВВП.

По итогам 2018 года глава Минфина Антон Силуанов прогнозировал профицит федерального бюджета в размере 2% ВВП.

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