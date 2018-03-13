Чистая прибыль "Почты России" за 2017 год по РСБУ упала в 2,3 раза

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Почты России" за 2017 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) сократилась по сравнению с предыдущим годом почти в 2,3 раза - до 758 млн рублей. Вместе с тем плановый показатель чистой прибыли превышен на 28%, сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава почтового оператора Николай Подгузов.

По итогам 2016 года чистая прибыль "Почты России" составляла 1,734 млрд рублей.

Выручка "Почты России" от операционной деятельности в 2017 году увеличилась на 8,1% и составила 178,1 млрд рублей. При этом выручка от почтового бизнеса возросла на 2% (до 77,8 млрд рублей), выручка от посылочного бизнеса показала рост на 21% (до 48,9 млрд рублей), от финансового бизнеса - увеличилась на 4%, до 48,3 млрд рублей.

Показатель EBITDA "Почты России" за отчетный год увеличился на 29%, до 13 млрд рублей.

Подгузов объяснил улучшение финансовых показателей "Почты России" повышением эффективности деятельности предприятия, а также увеличением среднемесячной выработки на одного работника (этот показатель в 2017 году возрос на 8,8%, до 47 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения объемов почтовых отправлений).

В 2017 году "Почта России" обработала 365 млн отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем годом ранее. При этом количество обработанных международных почтовых отправлений с товарными вложениями достигло рекордного значения в 284 млн штук - на 26% больше, чем в 2016 году. Экспорт почтовых отправлений из РФ вырос на 13%, составив около 3 млн штук. Объем внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями показал рост на 15,5% и составил 81 млн штук.

Доля "Почты России" на посылочном рынке выросла на 5 процентных пунктов и достигла 67%.

Средняя зарплата работников "Почты России" в 2017 году выросла на 3,8%, до 21,7 тыс. рублей, фонд оплаты труда увеличился на 5,1 млрд рублей. По словам главы почтового предприятия, расходы на персонал составляют 58% всех затрат в структуре себестоимости предприятия.

Задачи "Почты" на 2018 год

Подгузов сообщил, что перед "Почтой России" в 2018 году будут стоять две основные цели - трансформация сети почтовых отделений в современный формат и развитие логистической инфраструктуры. "Наше целевое видение - современные, функциональные отделения почтовой связи без очередей и с высоким качеством обслуживания", - пояснил он.

Глава "Почты России" отметил, что одним из основных элементов развития логистической инфраструктуры станет создание сети логистических почтовых центров.

"Уже в текущем году мы планируем предложить принципиально новую по качеству услугу по технологии фулфилмент с использованием инфраструктуры "Почты России". Основой данного предложения станут два современных логистических центра - во Внуково и в Казани", - пояснил Подгузов.