Образец-демонстратор нового двигателя ПД-35 планируется создать в 2023 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Образец-демонстратор перспективного двигателя большой тяги ПД-35 планируется создать в 2023 году. Об этом журналистам рассказал управляющий директор компании "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов.

"Создание двигателя-демонстратора - это 2023 год. Запуск в серию, полагаю, возможен в 2028 году. К началу создания опытного образца - это, ориентировочно, 2022 год - мы уже должны иметь новейшую испытательную базу, на которой можно было бы проводить испытания этих опытных образцов", - сказал он.

Попов отметил, что сначала будет испытано "сердце" двигателя - газогенератор. "Убедившись в его характеристиках, мы перейдем к созданию двигателя-демонстратора", - добавил Попов.

По его словам, основной период времени уйдет на испытания "в железе" основных агрегатов и комплектующих перспективной силовой установки. В ней будут применяться новые композитные материалы и ряд технологий, которые пока не применяются при создании двигателей нынешних поколений.

По словам главы компании "ОДК-Пермские моторы", одним из направлений работы во взаимодействии с ВИАМ является создание первой в истории российской авиапромышленности композитной вентиляторной лопатки турбины. "Вполне вероятно, что на самый первый образец ПД-35 пойдет стальная лопатка, но мы точно знаем, что конструкторы закладывают в этот проект возможность производства с композитными лопатками", - сказал он, отметив, что будет ставиться задача "максимального применения отечественных комплектующих".

ПД-35 - перспективный двигатель большой тяги, который создается Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) с использованием технологий, полученных в ходе реализации проекта ПД-14 для авиалайнера МС-21. ПД-35 будет предназначен для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных и транспортных самолетов. На его базе возможно будет создать целое семейство двигателей большой тяги.