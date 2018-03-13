Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Образец-демонстратор нового двигателя ПД-35 планируется создать в 2023 году

Экономика и бизнес
13 марта, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Управляющий директор компании "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов сообщил, что запуск в серию возможен в 2028 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Образец-демонстратор перспективного двигателя большой тяги ПД-35 планируется создать в 2023 году. Об этом журналистам рассказал управляющий директор компании "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов.

"Создание двигателя-демонстратора - это 2023 год. Запуск в серию, полагаю, возможен в 2028 году. К началу создания опытного образца - это, ориентировочно, 2022 год - мы уже должны иметь новейшую испытательную базу, на которой можно было бы проводить испытания этих опытных образцов", - сказал он.

Попов отметил, что сначала будет испытано "сердце" двигателя - газогенератор. "Убедившись в его характеристиках, мы перейдем к созданию двигателя-демонстратора", - добавил Попов.

По его словам, основной период времени уйдет на испытания "в железе" основных агрегатов и комплектующих перспективной силовой установки. В ней будут применяться новые композитные материалы и ряд технологий, которые пока не применяются при создании двигателей нынешних поколений.

По словам главы компании "ОДК-Пермские моторы", одним из направлений работы во взаимодействии с ВИАМ является создание первой в истории российской авиапромышленности композитной вентиляторной лопатки турбины. "Вполне вероятно, что на самый первый образец ПД-35 пойдет стальная лопатка, но мы точно знаем, что конструкторы закладывают в этот проект возможность производства с композитными лопатками", - сказал он, отметив, что будет ставиться задача "максимального применения отечественных комплектующих".

ПД-35 - перспективный двигатель большой тяги, который создается Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) с использованием технологий, полученных в ходе реализации проекта ПД-14 для авиалайнера МС-21. ПД-35 будет предназначен для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных и транспортных самолетов. На его базе возможно будет создать целое семейство двигателей большой тяги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля
3
Биография Олега Табакова
4
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
5
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама