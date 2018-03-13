Себестоимость продукции может быть снижена в Ставропольском крае в ближайшие годы

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Предприятия Ставропольского края, в 2018 году получившие рекордно много зерна, в ближайшие годы будут вынуждены снижать себестоимость продукции, так как из-за высокого урожая в целом в РФ цены на зерновые упали, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

Ранее сообщалось, что Россия получила по итогам 2017 года рекордный урожай - 134,1 млн т зерновых. В Ставропольском крае собрано 10,2 млн т зерна (7,4% от общероссийского объема). По данным экспертов, цены на внутреннем рынке снизились уже к концу 2017 года, на мировом рынке цена на российское зерно выросла, однако на закупочной цене у производителей это значительно не сказалось. Прогнозируется, что общий объем зерна в РФ с учетом накопленных запасов в 2018 году останется на прежнем уровне.

"Сегодня мы почти в два раза упали в рентабельности по растениеводству. Главная наша задача теперь - научиться эффективно работать в условиях низких цен. Мы должны сделать все для снижения себестоимости продукции, так как нам не стоит рассчитывать на увеличение мер государственной поддержки, на высокие скачки цен зерновых (динамика предложения превышает динамику спроса) - и нам надо учиться работать в условиях низких цен", - сказал Ситников.

Он уточнил, что для снижения себестоимости продукции аграриям надо работать и над снижением издержек, и над повышением производительности труда.

"У нас сегодня затраты по отрасли 120 млрд рублей. И мы можем компенсировать их на 7-8% и практически компенсировать падение цен на рынке зерна. Мы научились работать с минеральными удобрениями, в минимальные сроки выполнять все мероприятия. Теперь нам надо поворачиваться к экономической эффективности внесения средств защиты растений, минеральных удобрений и прочего", - добавил министр.