Под Нижним Новгородом создадут индустриальный парк на базе стекольного завода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области окажет необходимую поддержку предприятиям для создания нового индустриального парка на базе ОАО ''AGC Борский стекольный завод'', который расположен в городе Бор Нижегородской области. Об этом во вторник сообщил журналистам врио губернатора региона Глеб Никитин.

''Индустриальный парк по сути уже существует, но он просто не оформлен, не развивается в той степени, в которой мог бы, имея соответствующую поддержку со стороны региона, со стороны Российской Федерации. Что я имею ввиду - уже на территории Борского стекольного завода действует около 20 предприятий, которые завязаны в единую технологическую цепь с основным заводом <…> Есть еще 10 га свободных площадей, где также дополнительно резиденты могут размещаться'', - сказал Никитин.

По его словам, расширить территорию парка можно до 200 га за счет прилегающих территорий. Для этого уже разрабатывают дорожную карту, рассчитывают необходимые вложения в дополнительную инфраструктуру. Заниматься подготовкой и созданием парка будет корпорация развития области вместе с управляющей компанией Борского стекольного завода.

С появлением индустриальных парков в регион должны прийти новые предприятия, появиться дополнительные рабочие места и увеличиться налоговые поступления. Со своей стороны региональные власти готовы оказать поддержку в виде компенсации затрат, снижения процентных ставок по кредитам, подготовки инфраструктуры.