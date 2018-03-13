Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тинькофф банк запустит в тестовом режиме кредитование под залог квартир и машин

Экономика и бизнес
13 марта, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

На первом этапе новые продукты протестируют сотрудники банка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Тинькофф банк в первом квартале этого года планирует запустить в тестовом режиме залоговое кредитование для физических лиц и малого бизнеса. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз.

"Мы запускаем три теста. Первый тест - кредит под залог авто, это для физиков (физических лиц - прим. ТАСС), второй - это кредит под залог квартиры для физиков, третий - это разные кредиты, в том числе под залог квартиры, для малого бизнеса. Мы тестируем разные подходы, продукты, каналы, все как обычно. Поймем, где спрос, и тогда будем масштабировать", - сказал Хьюз.

По его словам, тесты планируется начать уже в ближайшее время. На первом этапе новые продукты протестируют сотрудники банка.

"Залоговое кредитование - это логическое расширение нашего бизнеса. Мы строим экосистему и внутри этой экосистемы должна быть полная продуктовая линейка", - добавил Хьюз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля
3
Биография Олега Табакова
4
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
5
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
6
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
7
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама