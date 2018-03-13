Тинькофф банк запустит в тестовом режиме кредитование под залог квартир и машин

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Тинькофф банк в первом квартале этого года планирует запустить в тестовом режиме залоговое кредитование для физических лиц и малого бизнеса. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз.

"Мы запускаем три теста. Первый тест - кредит под залог авто, это для физиков (физических лиц - прим. ТАСС), второй - это кредит под залог квартиры для физиков, третий - это разные кредиты, в том числе под залог квартиры, для малого бизнеса. Мы тестируем разные подходы, продукты, каналы, все как обычно. Поймем, где спрос, и тогда будем масштабировать", - сказал Хьюз.

По его словам, тесты планируется начать уже в ближайшее время. На первом этапе новые продукты протестируют сотрудники банка.

"Залоговое кредитование - это логическое расширение нашего бизнеса. Мы строим экосистему и внутри этой экосистемы должна быть полная продуктовая линейка", - добавил Хьюз.