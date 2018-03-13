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Лидеры Турции и РФ в апреле примут участие в закладке фундамента АЭС "Аккую"

Экономика и бизнес
13 марта, 12:51 UTC+3 МОСКВА 13, марта. /ТАСС

После мероприятия состоятся двусторонние встречи на высшем уровне, уточнил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в закладке фундамента АЭС "Аккую" в апреле. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ.

"В начале апреля будет закладка фундамента первой АЭС в Турции "Аккую", где будут присутствовать два президента [России и Турции], - сказал глава МИД. - Затем они сразу же перелетят в Анкару, и там пройдут двусторонние встречи на высшем уровне".

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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз и глава "Росатома" Сергей Кириенко на церемонии закладки камня на месте будущего строительства АЭС "Аккую", 14 апреля 2015 года

АЭС "Аккую". Досье

Чавушоглу подчеркнул, что отношения двух стран "очень стремительно развиваются во всех областях". "Мы реализуем очень важные инфраструктурные проекты", - отметил глава МИД Турции, напомнив, что стороны уже договорились о прокладке второй ветки "Турецкого потока".

Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию пройдет в Стамбуле 4 апреля.

АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Москва и Анкара заключили в мае 2010 года. Первый энергоблок АЭС планируется ввести в 2023 году.

Росатом рассчитывает, что лицензия на строительство "Аккую" будет получена в марте этого года, а уже в апреле намерен начать строительство станции. Общий объем инвестиций оценивается в $22 млрд. В настоящее время проект полностью финансируется Москвой. При этом российская госкорпорация имеет право продать до 49% в проекте другим заинтересованным инвесторам.

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Персоны
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