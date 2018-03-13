ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Австрийская OMV рассматривает покупку новых активов в России в будущем. Об этом сообщил вице-президент по проектам разведки и добычи компании Джоан Плейнингер в рамках презентации стратегии OMV до 2025 года.

"Мы рассматривает в будущем новые приобретения в России", - сказал он.

В материалах к презентации отмечается, что OMV имеет "огромный потенциал" в России. Так, компания рассчитывает увеличить добычу на Южно-Русском месторождении через несколько лет до 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. С 2020 года начать добычу газа на участках под номерами 4 и 5 ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири, который будет разрабатывать вместе с "Газпромом".

Плейнингер отметил, что Южно-Русское месторождение и два участка ачимовских залежей в Сибири даст компании прирост дополнительных запасов углеводородов в объеме более 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента. На полку добычи в российский проектах OMV планирует выйти в 2025 году, добавил он.

OMV не исключает приобретение новых активов у "Газпрома", заявил глава OMV Райнер Зеле.

"Более чем за 20 лет работы с Россией я понял, что ты должен танцевать только на одной свадьбе. Вот почему мы привержены "Газпрому" в нашем сотрудничестве. Он наш партнер, мы его выбрали, мы планируем праздновать 50-летие сотрудничества с

"Газпромом", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли компания приобретение активов у "Газпрома" или рассматривает предложения других компаний.

При этом Зеле отметил, что в дальнейшем приоритет компании сместится с России на Ближний Восток.

Австрийская OMV является одним из партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток - 2", а также владеет долей в ряде совместных предприятий.

Кроме того, в декабре 2016 г. австрийский концерн и "Газпром" достигли базового обязывающего соглашения по обмену активами. В результате сделки "Газпром" получит 38,5% в норвежской "дочке" OMV - OMV (Norge) AS. Австрийская компания, в свою очередь, получит 24,98% в освоении участков под номерами 4 и 5 ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири.