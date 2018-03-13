Налоги с недропользователей в Северной Осетии в 2017 году выросли почти в два раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Совокупный налог, полученный от недропользователей в Северной Осетии, составил в 2017 году 58 млн рублей, что почти в два раза больше прежних показателей. Об этом сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона.

"Проделанная за прошлый год работа позволила существенно увеличить поступления в бюджет республики. В итоге совокупный налог, полученный от недропользователей составил 58 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем ранее", - сказал Битаров.

По его словам, в прошлом году удалось решить многолетнюю проблему безлицензионной добычи полезных ископаемых. Самая сложная ситуация складывалась на Кантышевском месторождении, где незаконная добыча достигала катастрофических масштабов. Сегодня работу там ведут только четыре хозяйствующих субъекта, имеющих на это право.

Также в 2017 году установили 4 системы видеомониторинга "Лесной дозор", позволяющие своевременно обнаруживать лесные пожары и вести контроль за незаконной вырубкой леса. Поступления в республиканский бюджет от использования лесного фонда увеличились в 12 раз.