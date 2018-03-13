Астраханскую верфь "Красные Баррикады" задействуют под строительство транспортных судов

АСТРАХАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Один из крупнейших астраханских судостроительных заводов "Красные Баррикады", который признали банкротом, задействуют при строительстве судов транспортного флота. Об этом во вторник сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Завод должен также войти в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Выступая с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства перед депутатами областной думы, глава региона напомнил, что на судозаводе, который является одним из старейших в области, "возникла кризисная ситуация" и сейчас верфь находится в стадии банкротства.

"Нами принято принципиальное решение не допустить распродажи производственных активов с молотка, сохранив предприятие, имеющее историческое и социально-экономическое значение. В ближайшее время планируется завершить процедуру вхождения "Красных Баррикад" в структуру ОСК, которая намерена задействовать завод под строительство судов транспортного флота", - отметил Жилкин.

Он также добавил, что в прошлом году судостроительные верфи области обеспечили новыми заказами. Так, на мощностях завода "Лотос" (входит в ОСК) идет строительство химовозов, танкера, круизного лайнера класса "река-море", колесного пассажирского судна. Филиал "Звездочки" - "Астраханский СРЗ" строит серию аварийно-спасательных судов по заказу Минобороны РФ. Жилкин подчеркнул, что длительное время регион считался центром оффшорного судостроения на Юге России, но сейчас здесь формируется и южная площадка для обновления грузового и пассажирского флота. Ранее сообщалось, что объем производства в судостроительной отрасли в области, по предварительным итогам прошлого года, вырос на 5-6%

Завод "Красные баррикады" основали 118 лет назад, он специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре прошлого года Арбитражный суд Астраханской области признал судостроительный завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В январе этого года глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что корпорация приняла окончательное решение о вхождении этой верфи в свою структуру.

В отношении бывшего руководства "Красных Баррикад" возбудили уголовные дела из-за сокрытия налогов и невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия на сумму более 55 млн рублей. Кроме того, ранее Икрянинский суд области признал гендиректора завода, двоих его заместителей и главного бухгалтера виновными в сокрытии налогов на сумму 65 млн рублей. Им назначили штраф в размере 300 тыс. рублей каждому.