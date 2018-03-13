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Linde подписала с "Газпром экспортом" соглашение о покупке гелия

Экономика и бизнес
13 марта, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Отмечается, что немецкая компания ожидает первые поставки гелия в 2021 году

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Группа компаний Linde и "Газпром экспорт" (100% дочерняя компания "Газпрома") подписали соглашение о купле-продаже гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ). Об этом говорится в пресс-релизе немецкой компании.

Отмечается, что компания Linde ожидает первые поставки гелия в 2021 году.

"Газпром экспорт" в начале 2018 года завершил конкурсную процедуру по реализации объемов гелия с Амурского ГПЗ, в результате которой были заключены долгосрочные контракты с крупнейшими компаниями на мировом рынке промышленных газов. Строительством и эксплуатацией логистической инфраструктуры для транспортировки и обслуживания контейнеров с гелием на российской территории, включая гелиевый хаб в Приморском крае, будет заниматься ООО "Газпром газэнергосеть гелий". Подготовленные для поставки на экспорт контейнеры с гелием будут направляться из портов Дальнего Востока России на глобальные рынки.

О проекте

Амурский ГПЗ строится в рамках поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" и станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.

Предполагается, что ценные фракции, выделенные из природного газа в ходе эксплуатации Амурского ГПЗ, далее будут перерабатываться на Амурском газохимическом комплексе "Сибура". Момент ввода ГХК в эксплуатацию наступит не раньше, чем ввод третьей из шести очередей Амурского ГПЗ. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первой очереди ГПЗ намечен на 2019 год, а ориентировочный запуск Амурского ГХК "Сибура" запланирован не ранее 2023-2024 годов. Начальные инвестиции "Сибура" и "Газпрома" составят порядка $20 млрд.

Производство гелия на Амурском ГПЗ начнется в 2021 году и достигнет ежегодного уровня в 60 млн куб. м (2,1 млрд куб. футов) к 2026-2027 годам.

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