S&P повысило прогнозы по рейтингам "Согаза", "РЕСО-Гарантии" и "Ингосстраха"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило прогнозы по долгосрочным кредитным рейтингам трех российских страховых компаний - до "позитивного" со "стабильного". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогнозы повышены по рейтингам "Согаза" (ВВВ-), "РЕСО-Гарантии (ВВ+) и "Ингосстраха" (ВВ+).

Эксперты агентства отмечают, что условия ведения операционной деятельности для российских страховых компаний останутся сложными в текущем году, главным образом вследствие высоких страховых рисков и неопределенности в отношении показателей по ОСАГО. Вместе с тем, в S&P отмечают улучшение качества инвестиционных портфелей крупнейших российских страховых компаний. Большая часть их инвестиций представляет собой вложения в государственные ценные бумаги, крупные банки РФ и облигации крупнейших российских компаний, рейтинги которых S&P накануне повысило.

Ранее S&P повысило кредитные рейтинги ВТБ, Внешэкономбанка, а также нескольких российских компаний, включая "Газпром", "Транснефть", "Русгидро", РЖД, "Газпром нефть" и "Россети", а также подтвердило рейтинги трех банков, в том числе Альфа-банка.

S&P повысило 23 февраля кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня "BBB-" с прежнего спекулятивного "BB+", а прогноз по рейтингам изменило с "позитивного" на "стабильный".