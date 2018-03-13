В Северной Осетии создали Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Проект Стратегии социально-экономического развития Северной Осетии разработан до 2030 года, над ним вместе с Леонтьевским центром работали 5 тыс. человек, сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона.

"В Северной Осетии этот год объявлен годом развития инвестиционной деятельности, - сказал Битаров. - Так, мы даем старт активной инвестиционной фазе - году инвестиций. Это длительный процесс, который одним годом ограничиваться не может и не должен. Иначе ни о каком развитии республики говорить не придется. С этой целью разработан проект Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года".

В нем определены конкретные векторы развития экономики республики и приоритетные проекты по самым перспективным направлениям.

Для реализации стратегии в 2017 году создано Агентство развития республики. Туда может обратиться каждый, кто занимается бизнесом и заинтересован в развитии. "Работа ведется в режиме "одного окна" - инвестор получает сопровождение проекта на всех этапах. При этом главная задача, которая стоит перед Агентством, - это поиск и привлечение финансовых ресурсов для реализации проектов", - пояснил глава региона.

Консорциум "Леонтьевский центр - AV Group" создали в октябре 2015 года для развития успешного сотрудничества в рамках проекта "Татарстан-2030". "Леонтьевский центр" и AV Group заключили соглашение о партнерстве в работе на рынке разработок стратегических документов для городов и регионов, а также в развитии стратегического планирования в России.