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"Автотор" отправил первую партию легковых машин из Калининграда в Белоруссию

Экономика и бизнес
13 марта, 13:34 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, марта. /ТАСС

Автохолдинг прорабатывает также проект поставок коммерческих автомобилей в Азербайджан

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КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Российский автохолдинг "Автотор" приступил к экспортным поставкам легковых автомобилей, произведенных в Калининграде в Белоруссию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Это первая экспортная поставка легковых машин из Калининграда", - уточнил ТАСС представитель пресс-службы "Автотора" Сергей Луговой, добавив, что официальному дистрибьютору Hyundai в Белоруссии - "Хендэ АвтоГрад" 6 марта передали партию автомобилей Hyundai Santa Fe Premium и Hyundai Elantra.

"Большую часть поставки составляют автомобили Hyundai Santa Fe Premium, общее количество машин пока не разглашается", - добавил собеседник.

Ранее "Автотор" поставил в Белоруссию две партии коммерческих автомобилей Hyundai HD78, производство которых начали в Калининграде в ноябре 2017 года. Идет проработка проекта поставок коммерческих автомобилей в Азербайджан. Как отмечал ранее председатель совета директоров холдинга Валерий Горбунов, в перспективе экспорт планируют довести до 20% от общего объема производства.

Холдинг основали в 1994 году, он первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Сейчас компания выпускает в Калининграде автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, FAW. С 1997 года общий объем производства превысил 1,7 млн машин.

В 2017 году завод выпустил 144,6 тыс. автомобилей, что то превышает показатели 2016 года на 53,2%. В текущем году компания прогнозирует рост производства от 30% до 42%.

В 2013 году холдинг приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.

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